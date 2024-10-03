5 نصائح لحماية آيفون 16 من القرصنة في الإمارات
هل اشتريت أحدث إصدار من آبل — آيفون 16؟ أم أنك تمتلك أياً من الأجهزة السابقة من مجموعة شركات التكنولوجيا العملاقة؟
تشتهر هواتف آيفون من إنتاج شركة آبل بخصائص الأمان المتقدمة التي تتمتع بها ضد التهديدات الإلكترونية، وهي أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل عشاق هذه الأجهزة يفضلون الاستثمار فيها. لكن المحتالين والمخادعين وجدوا طرقاً مبتكرة لاختراق الدفاعات وسرقة المعلومات الشخصية وكلمات المرور.
وبالإضافة إلى استهداف المستخدمين من خلال التطبيقات الضارة وشبكات واي فاي العامة وآي كلاود وتتبع الموقع والخصوصية، يحاول المحتالون أيضاً اختراق شبكة الأمان من خلال هجمات التصيد التي تستهدف تطبيقات البريد الإلكتروني مثل جيميل وآوت لوك .
يتطور مشهد شبكة الويب العالمية، وقد أصدر مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة بعض النصائح الأمنية لحماية جهاز آيفون الخاص بك من التعرض للخطر.
فيما يلي خمس نصائح للحفاظ على أمان جهازك:
حثت الهيئة مستخدمي آيفون على تحديث كلمة مرور حساب آبل آي دي الخاص بهم بشكل منتظم. وتحث خدمة دعم آبل المستخدمين على استخدام كلمة مرور قوية لحساباتهم، تتكون من ثمانية أحرف أو أكثر، بما في ذلك الأحرف الكبيرة والصغيرة ورقم. كما تنصح الشركة العملاقة المستخدمين بعدم مشاركة كلمة مرور حساباتهم ورمز التحقق وتفاصيل أمان الحساب.
توصي هيئة الإمارات العربية المتحدة بإزالة الأجهزة غير المألوفة من آي كلاود الخاص بك.
يجب على المستخدمين تفعيل المصادقة الثنائية لحساباتهم. يقول دعم آبل أن المصادقة الثنائية مصممة لضمان أن المستخدم هو الفرد الوحيد الذي لديه حق الوصول إلى الحساب، حتى لو كان شخص آخر يعرف كلمة المرور. في اللحظة التي تسجل فيها الدخول إلى حسابك لأول مرة على جهاز جديد، سيطلب الجهاز رمز التحقق، والذي يتم عرضه تلقائياً على جهازك.
وقالت الهيئة الإماراتية إن إحدى الطرق لحماية جهازك هي تعطيل الوصول إلى التطبيقات غير الضرورية، حيث يمكن للمحتالين سرقة معلوماتك من خلال تطبيقات مشبوهة أو ضارة.
وأضافت الهيئة أنه يتعين على المستخدمين التحقق دائماً من التنبيهات الأمنية الصادرة من شركة أبل.
تم طرح أحدث هواتف آيفون 16 في الإمارات العربية المتحدة في 20 سبتمبر، حيث توجه عشاق آيفون المتحمسون إلى مراكز التسوق في وقت مبكر من الساعة 5 صباحاً للحصول على أحدث الأجهزة. كما سافر عشاق آيفون من جميع أنحاء العالم إلى الإمارات العربية المتحدة لمدة يوم لشراء الإصدارات الجديدة.
قبل إطلاق آيفون 16، أعلنت شركة آبل عن تحديثات أمنية كبيرة لأجهزتها. تعالج التحديثات العديد من الثغرات الأمنية في أنظمة التشغيل سافاري , واتش أو أس , فيجن أو أس , تي في أو أس , ماك أو أس , آيزو .