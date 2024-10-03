5 نصائح لحماية آيفون 16 من القرصنة في الإمارات

يجب على المستخدمين تفعيل المصادقة الثنائية لحساباتهم. يقول دعم آبل أن المصادقة الثنائية مصممة لضمان أن المستخدم هو الفرد الوحيد الذي لديه حق الوصول إلى الحساب، حتى لو كان شخص آخر يعرف كلمة المرور. في اللحظة التي تسجل فيها الدخول إلى حسابك لأول مرة على جهاز جديد، سيطلب الجهاز رمز التحقق، والذي يتم عرضه تلقائياً على جهازك.