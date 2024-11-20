36.5% ارتفاع الهجمات الإلكترونية في الإمارات خلال موسم التسوق

لا يقتصر الأمر على عناوين "محدد موقع الموارد الموحد" (URL) الخبيثة، بل يكثّف المحتالون جهودهم في نشر مخططات القسائم المزيفة، والتي تستخدم روابط ضارة متنكرة في هيئة خصومات جذابة. وقد لعب هذا الأسلوب دوراً كبيراً في زيادة الأنشطة الاحتيالية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تجاوز إنفاق المستهلكين في المملكة العربية السعودية 16 مليار دولار، مما جذب مجرمي الإنترنت وأدى إلى خسائر مالية تُقدر بنحو 70 إلى 100 مليون دولار. كما تشهد المنطقة تزايداً في عمليات الاحتيال المتعلقة بالتحقق من الحسابات، حيث تدفع التنبيهات المزيفة المستخدمين إلى "تأكيد" محاولات تسجيل الدخول المشبوهة عبر روابط احتيالية. وبالمثل، تستغل إشعارات التسليم المزيفة الزيادة في حركة الشحن، مع ارتفاع مثير للقلق في عمليات الاحتيال التي تنتحل صفة "بريد الإمارات" والتي تجذب المستهلكين إلى مواقع ضارة متنكرة في هيئة متتبعات الشحن، لتخدعهم في مشاركة المعلومات الشخصية وإجراء مدفوعات غير مصرح بها.