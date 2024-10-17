200 ألف هجوم إلكتروني في أسبوع فشلت في اختراق أنظمة الإمارات

وأوضح أن الهجمات سجلت في وقت حدوث قضايا جيوسياسية في المنطقة، من بين قضايا أخرى ذات صلة.

وقال الكويتي خلال ندوة نقاشية بعنوان "آفاق الأمن السيبراني للدولة: تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي للذكاء الاصطناعي"، والتي عقدت في اليوم الثالث من معرض جيتكس جلوبال 2024 في مركز دبي التجاري العالمي: "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً للقطاع المالي، ولذلك، نشهد أحياناً هجمات تركز على القطاع المالي ... ومع القدرة على الصمود والشراكات والتعاون الذي لدينا، لم تنجح تلك الهجمات".