ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز الشراكات في الذكاء الاصطناعي والطاقة
في مناقشة ركزت على استخدام قوة التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز ممارسات الاستدامة، التقى سموالشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، "براد سميث" نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت".
وبحث الجانبان سبل الاستفادة من الفرص المتعددة التي توفرها الشراكات الاستراتيجية بين الشركات والمؤسسات والكيانات العاملة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ.
تم عقد الاجتماع في مركز أبوظبي للطاقة، على هامش فعاليات مجلس "ENACT" (تفعيل العمل)، بمشاركة أكثر من 80 من قادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار من جميع أنحاء العالم.
وركز الاجتماع أيضاً على التعاون الاستراتيجي المستمر بين كل من أدنوك، مصدر، مجموعة جي 42، ومايكروسوفت في الاستفادة من تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويهدف هذا التعاون إلى مواكبة التغيرات العالمية السريعة، ودعم التحول النوعي في قطاع الطاقة العالمي، بالإضافة إلى استخدام حلول الطاقة منخفضة الكربون لتشغيل البنية التحتية اللازمة لتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي.
تم خلال اللقاء مناقشة آليات الاستفادة المستمرة من خبرات وتجارب مايكروسوفت في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بهدف تلبية تطلعات دولة الإمارات وأبوظبي في التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز نمو منظومة الذكاء الاصطناعي عبر مختلف المجالات والقطاعات الرئيسية.
ناقش الاجتماع أيضاً التعاون الاستراتيجي بين مايكروسوفت، أدنوك، ومصدر، الذي يهدف إلى استكشاف سبل تزويد مراكز بيانات مايكروسوفت بالطاقة المتجددة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية نحو تعزيز مبادئ الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
كما يعكس هذا التعاون التزام الأطراف الثلاثة بدعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، مما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وأبوظبي الريادية في مجال التكنولوجيا الخضراء وحلول الطاقة المستدامة.
كما استعرض الاجتماع أبرز المميزات التي توفرها دولة الإمارات وأبوظبي من حيث البنية التحتية المتكاملة للأعمال والأطر التشريعية المتطورة والحوافز التنافسية للشركات والمستثمرين، ما يجعلها وجهة مثالية لنمو الشركات العالمية في مختلف القطاعات الحيوية.
جاء هذا الاجتماع عقب إصدار تقرير مشترك بين أدنوك ومصدر ومايكروسوفت في 31 أكتوبر 2024 بعنوان "تعزيز القدرات: الذكاء الاصطناعي والطاقة من أجل مستقبل مستدام". ركّز التقرير على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الطاقة، وإدارة الأنظمة المعقدة، وتقليل الانبعاثات، ودعم تحقيق الحياد المناخي، مع تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من مراكز البيانات المستخدمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
شارك في اللقاء كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أدنوك، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وسعادة سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.