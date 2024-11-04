ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز الشراكات في الذكاء الاصطناعي والطاقة

ناقش الاجتماع أيضاً التعاون الاستراتيجي بين مايكروسوفت، أدنوك، ومصدر، الذي يهدف إلى استكشاف سبل تزويد مراكز بيانات مايكروسوفت بالطاقة المتجددة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية نحو تعزيز مبادئ الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

كما يعكس هذا التعاون التزام الأطراف الثلاثة بدعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، مما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وأبوظبي الريادية في مجال التكنولوجيا الخضراء وحلول الطاقة المستدامة.

كما استعرض الاجتماع أبرز المميزات التي توفرها دولة الإمارات وأبوظبي من حيث البنية التحتية المتكاملة للأعمال والأطر التشريعية المتطورة والحوافز التنافسية للشركات والمستثمرين، ما يجعلها وجهة مثالية لنمو الشركات العالمية في مختلف القطاعات الحيوية.