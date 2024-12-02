واتساب يوقف دعمه لأجهزة "آيفون"القديمة لتحسين الأداء

يتوافق تطبيق WhatsApp مع العديد من أجهزة Android، بما في ذلك تلك التي تعمل بنظام Android 5.0 والإصدارات الأحدث، بالإضافة إلى هواتف Android التي يمكنها تلقي رسائل SMS أو المكالمات. كما أنه يعمل على مجموعة واسعة من أجهزة iOS، بما في ذلك أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 12 أو أحدث، وتلك القادرة على تلقي رسائل SMS أو المكالمات.