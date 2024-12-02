واتساب يوقف دعمه لأجهزة "آيفون"القديمة لتحسين الأداء
ابتداءً من 5 مايو 2025، لن يدعم تطبيق WhatsApp أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS بإصدارات أقدم من 15.1. ويعني هذا التغيير أن المستخدمين الذين لديهم طرز iPhone أقدم، بما في ذلك iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus، لن يتمكنوا من استخدام تطبيق المراسلة الشهير على أجهزتهم.
ويدعم تطبيق WhatsApp حاليًا الأجهزة التي تعمل بنظام Android 5.0 والإصدارات الأحدث، بالإضافة إلى أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 12 والإصدارات الأحدث. ومع ذلك، كجزء من جهودها المستمرة لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، ستتوقف WhatsApp تدريجيًا عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم.
لن يتأثر مستخدمو Android بهذا التحديث ويمكنهم الاستمرار في استخدام WhatsApp كالمعتاد.
سيستمر المستخدمون الذين لديهم طرز iPhone الأحدث - تلك التي يمكنها التحديث إلى iOS 15.1 أو ما بعده - في الوصول إلى التطبيق، طالما أنهم يقومون بتشغيل أحدث تحديثات البرامج المتاحة.
وأكدت واتساب أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين أداء التطبيق وضمان بقائه متوافقاً مع أحدث الميزات والابتكارات في تكنولوجيا الهاتف المحمول.
يوضح الموقع الرسمي لشركة واتساب أن إيقاف الدعم للأجهزة القديمة يسمح للمنصة بالتركيز على الحفاظ على التوافق مع الأنظمة الحديثة، حتى تتمكن من "دعم الأنظمة الأحدث ومواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا".
ماذا يحدث إذا لم يعد نظام التشغيل الخاص بك مدعوماً
إذا كنت تستخدم جهازًا متأثرًا، فستحتاج إلى الترقية إلى iPhone أحدث أو التحديث إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS (إن أمكن) لمواصلة استخدام WhatsApp بعد الموعد النهائي في مايو 2025.
صرحت شركة واتساب على موقعها الإلكتروني: "قبل أن نتوقف عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، سيتم إخطارك عبر واتساب وتذكيرك عدة مرات بالتحديث".
بالنسبة لأولئك الذين لديهم طرز iPhone أحدث، حتى إذا كنت تستخدم إصدار iOS أقدم من 15.1، فستظل قادرًا على التحديث إلى أحدث إصدار من iOS ومواصلة استخدام WhatsApp بمجرد سريان التغيير. للتحديث، ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج على جهاز iPhone الخاص بك.
الأجهزة المتوافقة مع واتساب
تتطور التكنولوجيا، بما في ذلك الأجهزة والبرامج، بسرعة، لذا فلا عجب أن يقوم WhatsApp بمراجعة وتحديث أنظمة التشغيل التي يدعمها بانتظام
وتقول واتساب على موقعها الإلكتروني: "ننظر كل عام إلى الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لديها أقل عدد من المستخدمين. وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضًا على أحدث تحديثات الأمان، أو قد تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتساب".
يتوافق تطبيق WhatsApp مع العديد من أجهزة Android، بما في ذلك تلك التي تعمل بنظام Android 5.0 والإصدارات الأحدث، بالإضافة إلى هواتف Android التي يمكنها تلقي رسائل SMS أو المكالمات. كما أنه يعمل على مجموعة واسعة من أجهزة iOS، بما في ذلك أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 12 أو أحدث، وتلك القادرة على تلقي رسائل SMS أو المكالمات.
للحصول على أفضل تجربة لتطبيق WhatsApp على نظام التشغيل iOS، يُنصح مستخدمو iPhone باستخدام أحدث إصدار متاح من نظام التشغيل iOS. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح المستخدمون بعدم استخدام الأجهزة التي تعرضت لكسر الحماية أو غير المؤمنة، حيث لا يدعم نظام المراسلة الإصدارات المعدلة من نظام تشغيل iPhone.