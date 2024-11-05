نقص الموظفين المهرة يعيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

قال سودهير راجاجوبال، مدير الأبحاث في IDC: "إن الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي يحدثان ثورة في تبادل القيمة بين العملاء والعلامات التجارية ولديهما القدرة على إحداث تأثير تحويلي حقيقي على تجارب العملاء في المستقبل. ومع ذلك، فإن العديد من الشركات لا تزال في بداية الطريق، وتركز على الكفاءة بدلاً من القيمة الإجمالية. للانتقال من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، يجب على قادة مراكز التواصل والتسويق معالجة التحديات الأساسية المتعلقة بمهارات الموظفين الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتكاليف التنفيذ والمخاطر التي تهدد ثقة العملاء من خلال تعزيز جودة البيانات وإنشاء حوكمة قوية للذكاء الاصطناعي قبل أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من تقديم قيمة ذات مغزى للعملاء".