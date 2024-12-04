موسم التسوق في الشرق الأوسط يشهد تحسينات كبيرة في إجراءات الأمن السيبراني
مع اقتراب موسم العطلات والتسوق، أظهرت الأبحاث أن كبار تجار التجزئة في الشرق الأوسط يعملون بشكل مستمر على تحسين إجراءات أمن البريد الإلكتروني الخاصة بهم، مما يوفر حماية أفضل للعملاء من مخاطر الاحتيال عبر البريد الإلكتروني.
يكشف تحليل شركة "بروف بوينت" (Proofpoint) الرائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال أن الغالبية العظمى من تجار التجزئة في الشرق الأوسط (90%) نشروا سجل مصادقة الرسائل المستندة إلى النطاق والإبلاغ والتوافق (DMARC)، وأن 8 من أفضل 20 (40%) لديهم سياسة (DMARC) صارمة أكثر والموصى بها والمعمول بها (الرفض). إن ذلك يمثل تحسناً طفيفاً عن العام الماضي - حيث أشارت النتائج إلى أن 30% فقط قاموا بتنفيذ سياسة (DMARC) على مستوى "الرفض" وكانوا يحظرون بشكل استباقي رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية من الوصول إلى المستهلكين.
تستند هذه النتائج إلى تحليل اعتماد (DMARC) من قبل كبار تجار التجزئة في الشرق الأوسط. إن (DMARC) هو بروتوكول مصادقة البريد الإلكتروني المصمم لحماية أسماء النطاقات من سوء الاستخدام من قبل مجرمي الإنترنت. فهو يصادق على هوية المرسل قبل السماح للرسالة بالوصول إلى وجهتها. يوفر (DMARC) ثلاثة مستويات من الحماية: المراقبة والحجر والرفض، حيث يمثل الرفض أعلى مستوى من الأمان لمنع الرسائل المشبوهة من الوصول إلى صندوق الوارد.
ووفقاً لدراسة أجرتها مجموعة "إيمارك" (IMARC)، من المتوقع أن ينمو حجم سوق التجزئة في الشرق الأوسط بنسبة 4.21 في المائة في الفترة من 2024 إلى 2032، مدفوعاً بالزيادة في عدد السكان وتفضيلات المستهلكين المتطورة للتسوق عبر الإنترنت. ومن خلال حركة المرور الكثيفة لنشاط التجزئة، يستخدم المهاجمون الآن تكتيكات جديدة لاستغلال أهدافهم البشرية.
وقال إميل أبو صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "بروف بوينت": "يدرك تجار التجزئة في الشرق الأوسط المخاطر التي يواجهها ملايين المستهلكين يومياً عند التسوق عبر الإنترنت. وتُظهر أبحاثنا أن التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية واختراق البريد الإلكتروني للشركات تظل من بين أبرز نواقل الهجوم التي تبتلي المؤسسات في جميع الصناعات. وفي ظل زيادة التجارة الإلكترونية في المنطقة، سيكون نشر بروتوكولات المصادقة، مثل (DMARC)، أمراً بالغ الأهمية لدعم النمو ولتعزيز الوضع الأمني لقطاع التجزئة".
يظل البريد الإلكتروني هو الناقل الأول للتهديدات، ويمكن أن تؤدي رسائل التصيد الاحتيالي إلى مواقع ويب غير آمنة تجمع البيانات الشخصية، مثل بيانات الاعتماد وبيانات بطاقات الائتمان. لذلك، من الأفضل دائماً الانتقال مباشرة إلى مصدر الصفقة المعلن عنها عن طريق كتابة عنوان موقع ويب معروف مباشرة في المتصفح. وبالنسبة لرموز العروض الخاصة، توصي "بروف بوينت" بإدخالها عند الخروج لمعرفة ما إذا كانت حقيقية، كما توصي باستخدام مدير كلمات المرور للحصول على التجربة سلسة عبر الإنترنت، مع الحفاظ على الأمان واستخدام مصادقة متعددة العوامل لخلق طبقة أمان إضافية.