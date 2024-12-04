موسم التسوق في الشرق الأوسط يشهد تحسينات كبيرة في إجراءات الأمن السيبراني

يظل البريد الإلكتروني هو الناقل الأول للتهديدات، ويمكن أن تؤدي رسائل التصيد الاحتيالي إلى مواقع ويب غير آمنة تجمع البيانات الشخصية، مثل بيانات الاعتماد وبيانات بطاقات الائتمان. لذلك، من الأفضل دائماً الانتقال مباشرة إلى مصدر الصفقة المعلن عنها عن طريق كتابة عنوان موقع ويب معروف مباشرة في المتصفح. وبالنسبة لرموز العروض الخاصة، توصي "بروف بوينت" بإدخالها عند الخروج لمعرفة ما إذا كانت حقيقية، كما توصي باستخدام مدير كلمات المرور للحصول على التجربة سلسة عبر الإنترنت، مع الحفاظ على الأمان واستخدام مصادقة متعددة العوامل لخلق طبقة أمان إضافية.