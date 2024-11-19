منتدى دبي للمستقبل يناقش زرع شرائح دماغية لدى الأصحاء

تحدّث بلهول في خطابه عن سبعة تغييرات يتوقع حدوثها في العالم خلال العام المقبل، منها قيام إحدى الشركات من قائمة "فورتشن 500" بتعيين أول عضو في مجلس إدارتها من الذكاء الاصطناعي. وقال: "لقد أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على إنجاز مهام مذهلة، مثل تشخيص الأمراض، وقيادة السيارات، والتنبؤ بالاتجاهات المالية، وحتى إبداع الفنون. كما شهدنا تولي الذكاء الاصطناعي أدواراً تنفيذية، فعلى سبيل المثال، تم في العام الماضي تعيين أول رئيس تنفيذي روبوت كقائد لشركة ليديرها بدقة تعتمد على البيانات".