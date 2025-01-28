منافسة محتدمة بين "سامسونج" و"آبل" مع أحدث إصداراتهما الرائدة

ويتميز هاتف Galaxy S25 Ultra بتصميم من التيتانيوم مع شكل دائري متجدد، مما يوفر مظهرًا جديدًا ومتميزًا. على النقيض من ذلك، يلتزم iPhone 16 Pro Max بتصميم مسطح من التيتانيوم، مع الحفاظ على جماليات Apple المميزة. أولئك الذين يفضلون المظهر الأنيق والمنحني قد يميلون إلى Samsung، في حين سيقدر مستخدمو Apple نهج التصميم المتسق للعلامة التجارية.