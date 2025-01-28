منافسة محتدمة بين "سامسونج" و"آبل" مع أحدث إصداراتهما الرائدة
تستمر المعركة بين سامسونج وآبل مع أحدث إصداراتهما الرائدة: Samsung Galaxy S25 Ultra وiPhone 16 Pro Max. يقدم كلا الجهازين أحدث التقنيات، لكنهما يلبيان تفضيلات مختلفة للمستخدمين. دعنا نتعمق في الاختلافات الرئيسية بينهما ونحدد أيهما يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.
التصميم والبناء
ويتميز هاتف Galaxy S25 Ultra بتصميم من التيتانيوم مع شكل دائري متجدد، مما يوفر مظهرًا جديدًا ومتميزًا. على النقيض من ذلك، يلتزم iPhone 16 Pro Max بتصميم مسطح من التيتانيوم، مع الحفاظ على جماليات Apple المميزة. أولئك الذين يفضلون المظهر الأنيق والمنحني قد يميلون إلى Samsung، في حين سيقدر مستخدمو Apple نهج التصميم المتسق للعلامة التجارية.
عرض
يتمتع كلا الجهازين بشاشة مقاس 6.9 بوصة، ولكن تختلف التقنيات:
Samsung Galaxy S25 Ultra: شاشة Dynamic AMOLED 2X مع طلاء مضاد للانعكاس، توفر معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز.
iPhone 16 Pro Max: شاشة Super Retina XDR مع ProMotion، وتتميز أيضًا بمعدل تحديث يتراوح من 1 إلى 120 هرتز.
قد يكون الطلاء المضاد للانعكاس من سامسونج بمثابة تغيير جذري في مجال الرؤية الخارجية، في حين تظل شاشة Apple واحدة من أكثر الشاشات دقة في الألوان في الصناعة.
نظام الكاميرا
لمحبي التصوير الفوتوغرافي، إليكم مقارنة بين الهاتفين:
Galaxy S25 Ultra: إعداد كاميرا رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل وعدسة واسعة النطاق بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرتين مقربتين (50 ميجابكسل 5x، و10 ميجابكسل 3x).
iPhone 16 Pro Max: نظام كاميرا ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل وعدسة واسعة النطاق بدقة 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافي واحدة (12 ميجابكسل 5x).
تتفوق سامسونج في عدد الميجابكسل، وخاصة مع مستشعرها الرئيسي عالي الدقة الذي يبلغ 200 ميجا بكسل، ولكن كاميرات أبل معروفة بالتصوير الحسابي ودقة الألوان.
أداء
Galaxy S25 Ultra: مدعوم بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm).
iPhone 16 Pro Max: يعمل على شريحة A18 Pro من Apple (3nm).
كلا المعالجين متطوران للغاية، لكن شرائح Apple الداخلية تميل إلى التفوق في الأداء الخام والكفاءة، خاصة عند إقرانها بتحسينات iOS. ومع ذلك، توفر شريحة Snapdragon تحسينات قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرات الألعاب.
الذاكرة والبرمجيات
جالكسي S25 ألترا: 12 جيجابايت رام | واجهة مستخدم One UI 7، أندرويد 15 مع Galaxy AI.
آيفون 16 برو ماكس: 8 جيجابايت رام | iOS 18 مع Apple Intelligence.
تقدم شركة سامسونج المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وهو ما قد يكون مفيدًا في تعدد المهام، ولكن التكامل الوثيق بين الأجهزة والبرامج من شركة Apple يضمن أداءً سلسًا على الرغم من انخفاض عدد ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).
قلم S Pen والتخصيص
Galaxy S25 Ultra: يتضمن قلم S Pen لإدخال الملاحظات وتدوينها بدقة.
iPhone 16 Pro Max: لا يدعم القلم.
وتعوض شركة Apple ذلك من خلال زر مخصص للتحكم في الكاميرا وزر إجراء قابل للتخصيص، في حين لا تقدم شركة Samsung أزرارًا إضافية قابلة للتخصيص.
بالنسبة للمستخدمين الذين يحبون وظيفة القلم، فإن شركة سامسونج هي الأفضل هنا.
البطارية والشحن
جالكسي S25 ألترا: بطارية 5000 مللي أمبير، شحن سلكي بقوة 45 وات، شحن لاسلكي بقوة 15 وات.
iPhone 16 Pro Max: بطارية بسعة 4,685 مللي أمبير، وشحن سلكي بقوة 25 وات، وشحن لاسلكي Qi2 MagSafe بقوة 25 وات.
تتميز سامسونج ببطارية أكبر وشحن سلكي أسرع، بينما تركز Apple على تحسين سرعات الشحن اللاسلكي باستخدام تقنية MagSafe.
الحكم النهائي: أيهما تختار؟
إذا كنت تريد أفضل دقة للكاميرا، ودعم القلم، وبطارية أكبر، فإن Galaxy S25 Ultra هو الخيار الأفضل. ومع ذلك، إذا كنت من مستخدمي Apple الدائمين، فقد يكون التحول إلى Samsung أمرًا صعبًا بسبب التكامل الأفضل لنظام Apple البيئي.
من الطبيعي أن تفترض أنه بمجرد امتلاكك لجهاز iPhone، فإنك تفكر في شراء جهاز MacBook، أو iMac، أو iPad، أو Apple Watch، والقائمة تطول. لذا، إذا كنت معتادًا على التحسين، فسوف يكون التحول إلى نظام تشغيل آخر أكثر صعوبة بطبيعة الحال.
في النهاية، يتلخص الاختيار في ما إذا كنت تفضل مرونة نظام Android أو النظام البيئي السلس الذي تقدمه Apple. وفي كلتا الحالتين، يعتبر كلا الهاتفين من أفضل الهواتف الذكية في عام 2025.