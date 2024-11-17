مستخدمو الإمارات يتطلعون لبداية جديدة على "بلوسكاي"
مع تحول عالم وسائل التواصل الاجتماعي تحت وطأة استحواذ إيلون ماسك المثير للجدل على شركة X (التي كانت تعرف سابقًا باسم تويتر)، بدأ منافس جديد يثير ضجة عبر الإنترنت - "بلوسكاي"
أسسها الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر "جاك دورسي"، وتقدم شركة بلوسكاي Bluesky الوعد المألوف للغاية بتمكين المستخدمين وتحقيق قدراً أعظم من الشفافية، من خلال تقديم إطار عمل لامركزي يسمح للمستخدمين بإدارة بياناتهم وحتى استضافتها.
وكان التطبيق، الذي شهد ملايين المستخدمين الجدد في نوفمبر وحده، متاحاً في البداية للمدعوين فقط حتى فبراير 2024. وبعد أن بدأ بحوالي 3 ملايين مستخدم، ارتفع نمو المنصة الآن إلى أكثر من 16 مليوناً وما زال العدد في ازدياد، وارتفع بسرعة إلى قمة مخططات متجر التطبيقات.
للوهلة الأولى، قد يبدو موقع بلوسكاي Bluesky مجرد منصة تواصل اجتماعي أخرى تدعي أنها أفضل من غيرها، مع شعارات مثل "التواصل الاجتماعي كما ينبغي أن يكون". ولكن في عام 2024، هل يمكننا حقًا تحديد ما ينبغي أن يكون عليه التواصل الاجتماعي؟ مع إملاء الخوارزميات غير المرئية بشكل متزايد لخلاصاتنا وإعجاباتنا وتفاعلاتنا، يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي تدفعنا إلى المزيد من العزلة بدلاً من التواصل الحقيقي.
ومع ذلك، فإن إحدى الميزات التي تميز Bluesky هي قدرتها الفريدة على السماح للمستخدمين باستضافة بياناتهم الخاصة، مما يوفر نموذجًا جديدًا للاستقلالية الرقمية في عصر أصبحت فيه الخصوصية والتحكم أكثر أهمية. وقد اجتذب هذا النهج الجديد الجريء بسرعة ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بعض المستخدمين الأوائل في الإمارات العربية المتحدة.
بداية جديدة
بالنسبة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منشئي المحتوى، تحول X من كونه منصة للتعبير الحر إلى مساحة غارقة في التغييرات الخوارزمية، وانخفاض الإشراف، والسُمية المتزايدة. وقد أدت الشكاوى من زيادة عدد الروبوتات وانتشار المعلومات المضللة أثناء الأحداث الحرجة مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى زيادة هجرة المستخدمين من المنصة.
يقول صانع المحتوى الإماراتي "زبير صاروخ"، الذي وجد، مثل كثيرين آخرين، أن الاتجاه الجديد لـ X قد أثر على كل من ظهور محتواه وتجربة المستخدم بشكل عام: "بعد استحواذ إيلون ماسك، أصبح X أكثر فوضوية وأقل خضوعًا للتصفية. لقد جعلت التغييرات في السياسات والخوارزميات منها مساحة أقل قابلية للتنبؤ للبقاء على اطلاع ومشاركة الآراء".
مع صعود Bluesky، يرى العديد من المبدعين مثل صاروخ إمكانية لبداية جديدة. فهو يرى أن هيكل Bluesky اللامركزي يمثل فرصة للوصول إلى جمهور أكثر تفاعلاً في مساحة أقل تشبعًا، حيث يمكن للمبدعين تجربة أنواع جديدة من المحتوى والتواصل مع أفراد متشابهين في التفكير. لكنه يعترف أيضًا بأن نجاح Bluesky يعتمد على تبني المستخدم والابتكار المستمر لميزاته.
ويشارك المبدع الكويتي عيسى الحبيب مشاعر مماثلة: "يبدو Bluesky جديداً وقد يكون رائعًا للمبدعين الذين يريدون مزيدًا من التحكم في محتواهم. وبالمقارنة مع Threads، يبدو أقل ارتباطًا بنظام بيئي لمنصة معينة، وهو أمر مثير". إن احتمال وجود منصة لا تتورط في نفس المصالح المؤسسية مثل X أو Threads يمنح شعورًا بالتفاؤل لأولئك المحبطين من الاتجاه التجاري لمنصات أخرى.
اللامركزية: قلب بلوسكاي
إن جوهر جاذبية بلو سكاي يكمن في بروتوكولها الخاص بالتكنولوجيا المساعدة، وهو إطار عمل لامركزي يسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بملكية بياناتهم. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع منصات التواصل الاجتماعي التقليدية حيث يرتبط المستخدمون بنظام بيئي لمنصة واحدة، وغالبًا دون التحكم في المحتوى الخاص بهم.
بالنسبة لمنشئي المحتوى، فإن هذا الشعور بالحرية يشكل نقطة بيع رئيسية. وكما يوضح المغترب الهندي ومنشئ المحتوى موهيت هيرا، "إن Bluesky أكثر تركيزًا على المستخدم ومدفوعًا بالمجتمع. إن غياب الإعلانات يمنح المستخدمين الفرصة للتركيز على المحتوى والمحادثات بدلاً من تسويق التفاعلات".
انضمت "كلير هوبكنز"، وهي مهاجرة ويلزية في الإمارات العربية المتحدة، إلى بلو سكاي كواحدة من أوائل الأعضاء المدعوين فقط، ووصفت تجربتها على المنصة بأنها "منعشة". تقول هوبكنز، التي كانت من بين أول 6000 عضو في بلو سكاي: "إذا كنت معتادًا على تويتر، فإن المنصة تبدو مألوفة بالنسبة لك. انضممت بدافع الفضول وشعرت أن تويتر/إكس أصبح أكثر سمية".
كما تشرح كيف تحول X إلى "منصة مليئة بالسمية"، حيث أصبح من الصعب العثور على المحتوى ذي الصلة وسط الدفع الخوارزمي للإثارة. وتضيف: "لقد اختفى المجتمع. لم تعد ترى المنشورات ذات الصلة بك، وتُدفع إلى مشاهدة أشياء لا تهمك عن بعد".
على النقيض من ذلك، تقدم Bluesky تجربة أكثر جاذبية وشفافية تتوافق مع أولئك الذين يشعرون بالإحباط من الضوضاء على X.
ما يحتاجه بلوسكاي لتحقيق النجاح في الإمارات
ولكي تنجح شركة بلو سكاي حقًا في الإمارات العربية المتحدة، يتعين عليها أن تعالج العديد من التحديات الرئيسية. يقول هوبكنز: "لم تنجح بلو سكاي بعد في جذب العديد من الناطقين بالعربية هنا. وآمل أن يتغير هذا، ولكن في الوقت الحالي، ما زلنا نبحث عن بعضنا البعض".
إن النطاق المحدود الذي تتمتع به المنصة في المنطقة وبداياتها في جذب المستخدمين المحليين يعني أنها لا تزال أمامها طريق طويل لترسيخ نفسها كمنصة رئيسية. ويعتقد ساروخ أن التبني الإقليمي سيكون حاسماً لهذا النمو. "تتمتع Bluesky بإمكانات كبيرة، ولكن لكي تكون رائدة في الإمارات العربية المتحدة، فهي بحاجة إلى تبني إقليمي قوي ودعم متعدد اللغات وأدوات للمبدعين لتحقيق الربح بشكل فعال."
وستكون القدرة على تلبية احتياجات المستخدمين الناطقين باللغة العربية، وتعزيز التعاون مع العلامات التجارية المحلية، ودعم المؤثرين عبر التركيبة السكانية المتنوعة، أمراً أساسياً في ترسيخ المنصة كلاعب مهم في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط.
وعلى نحو مماثل، يقترح هيرا أن تحتضن بلوسكاي المؤثرين الإقليميين لتعظيم نطاق وصولها. ويقول: "في الإمارات العربية المتحدة، حيث يوجد عدد كبير من المغتربين، ينبغي للمنصة أن تركز على المحتوى الذي يلبي احتياجات جماهير متنوعة. وإذا التزمت بجذور ما كان عليه تويتر في الأصل، فسوف يأتي الجذب بشكل طبيعي".
في الوقت الحالي، منصة متخصصة
وعلى الرغم من نموها السريع، تظل Bluesky منصة متخصصة في الإمارات العربية المتحدة. ويصف فايبهاف براديب فاجيلا، وهو أحد المستخدمين الأوائل، المنصة بأنها "لا تزال في بدايتها"، حيث لا يزال العديد من الأشخاص مترددين في التحول. ويضيف: "ليس من السهل نقل الجماهير إلى منصة جديدة. يريد الناس معرفة أدائها قبل الالتزام بها بشكل كامل".
ومع ذلك، فإن الشعور المتزايد بعدم الرضا عن X، إلى جانب نهج Bluesky الذي يركز على المستخدم، يشير إلى أن المنصة يمكن أن تتمتع بإمكانات كبيرة في المنطقة مع تطورها.
يرى فاجيلا أن Bluesky عبارة عن منصة تشبه Twitter الأصلي - نظيفة وبسيطة وغير مزدحمة. ويضيف: "يبدو الأمر وكأن X في السنوات القليلة الماضية فقدت سحر البساطة. مع Bluesky، لا أستطيع فقط مواكبة 60-70 في المائة من متابعيني، بل وأستمتع أيضًا بتجربة بسيطة وغير مزدحمة".
في الوقت الحالي، تقدم Bluesky لمحة عن نوع مختلف من تجربة وسائل التواصل الاجتماعي - حيث يتمتع المستخدمون بقدر أكبر من التحكم في بياناتهم ومحتواهم وتفاعلاتهم. يشير النمو السريع للمنصة، الذي تغذيته خيبة الأمل المتزايدة تجاه X، إلى أن العديد من المستخدمين يبحثون عن بديل.
ولكن ما إذا كان Bluesky سيحل محل X أو سيصبح مجرد لحظة عابرة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي هو أمر لا يزال يتعين رؤيته.