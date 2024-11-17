مستخدمو الإمارات يتطلعون لبداية جديدة على "بلوسكاي"

للوهلة الأولى، قد يبدو موقع بلوسكاي Bluesky مجرد منصة تواصل اجتماعي أخرى تدعي أنها أفضل من غيرها، مع شعارات مثل "التواصل الاجتماعي كما ينبغي أن يكون". ولكن في عام 2024، هل يمكننا حقًا تحديد ما ينبغي أن يكون عليه التواصل الاجتماعي؟ مع إملاء الخوارزميات غير المرئية بشكل متزايد لخلاصاتنا وإعجاباتنا وتفاعلاتنا، يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي تدفعنا إلى المزيد من العزلة بدلاً من التواصل الحقيقي.