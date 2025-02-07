مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 1 جيجاواط: شراكة استراتيجية بين الإمارات وفرنسا
في خطوة كبيرة نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي العالمي، تتعاون دولة الإمارات العربية المتحدة مع فرنسا لتطوير مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 1 جيجاوات.
قالت الرئاسة الفرنسية يوم الخميس إن الإمارات العربية المتحدة ستستثمر مليارات اليورو في "الحرم الجامعي" الضخم الذي من المقرر أن يصبح أكبر منشأة للذكاء الاصطناعي في أوروبا.
ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى باريس في زيارة رسمية. وكان إنشاء المركز جزءًا من اتفاقية أكبر في مجال الذكاء الاصطناعي تم توقيعها بين سموه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجاء في بيان فرنسي إماراتي مشترك أن "الزعيمين أعربا عن رغبتهما في إنشاء شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي وتعهدا باستكشاف التعاون في المشاريع والاستثمارات التي تدعم تطوير سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي".
ومن المقرر أن تقوم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بتخزين البيانات وتوفير الطاقة الهائلة المطلوبة للتكنولوجيا الجديدة.
تم توقيع الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا في الوقت الذي بدأ فيه خبراء عالميون مناقشة التهديدات ووعود الذكاء الاصطناعي في اجتماع في باريس يومي الخميس والجمعة، قبل قمة زعماء العالم حول التكنولوجيا سريعة الحركة.
وإليك ما نعرفه عن هذا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي:
وكم سيكلف؟
وسيكون المركز بمثابة "حرم جامعي" جديد للذكاء الاصطناعي وسيبلغ إنتاجه ما يصل إلى جيجاواط، "وهو ما يمثل استثمارات تتراوح بين 30 إلى 50 مليار يورو "، بحسب بيان للرئاسة الفرنسية.
ماذا ستشمل الاستثمارات؟
وقالت الحكومتان إن الاستثمارات ستنصب على الذكاء الاصطناعي الفرنسي والإماراتي، وستشمل:
الاستحواذ على الرقائق المتطورة
مراكز البيانات
تنمية المواهب
إنشاء سفارات بيانات افتراضية لتمكين إنشاء البنى التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في كلا البلدين.
أين سيتم بناء مركز بيانات الذكاء الاصطناعي الرئيسي؟
وبحسب بيان حكومة الإمارات الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، سيتم بناء الحرم الجامعي للذكاء الاصطناعي بسعة 1 جيجاوات في فرنسا.
وقالت الحكومة الفرنسية في وقت سابق من يوم الخميس إنها حددت 35 موقعا لاستضافة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وسيتم الإعلان عن الاستثمارات الأولى في قمة اختر فرنسا في وقت لاحق من هذا العام.
ماذا يعني هذا المشروع بالنسبة لدولة الإمارات وفرنسا؟
ونظراً لنطاق الأنشطة وحجم البنية التحتية المنصوص عليها في الاتفاق بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، فإن هذا التعاون يسلط الضوء على "قوة وديناميكية" العلاقة بين البلدين.
واتفق الزعيمان على متابعة تطوير مشاريع التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي عن كثب. والهدف هو استكشاف التعاون في المشاريع والاستثمارات التي تدعم تطوير سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي.
ما نعرفه عن قمة الذكاء الاصطناعي المقبلة في فرنسا
وتهدف القمة التي تعقد يومي 10 و11 فبراير/شباط إلى وضع فرنسا وأوروبا على خريطة الذكاء الاصطناعي في محاولتهما منافسة الولايات المتحدة والصين، اللتين تولتا زمام المبادرة في مجال التكنولوجيا كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ومن المتوقع أن يشارك الآلاف في الحدث الذي يقام في باريس، والذي يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن التكنولوجيا التي أزعجت العديد من قطاعات الأعمال في أقل من عامين - فضلاً عن إبقاء فرنسا وأوروبا على الخريطة كمتنافسين موثوقين في سباق الذكاء الاصطناعي.
(بمساهمة من رويترز ووكالة فرانس برس ووكالة أنباء وام)