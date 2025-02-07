مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 1 جيجاواط: شراكة استراتيجية بين الإمارات وفرنسا

ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى باريس في زيارة رسمية. وكان إنشاء المركز جزءًا من اتفاقية أكبر في مجال الذكاء الاصطناعي تم توقيعها بين سموه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.