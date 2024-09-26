مدينة دبي الرقمية: معيار جديد للأمن السيبراني والابتكار

وقال المنصوري خلال الكلمة الافتتاحية في مؤتمر "إنفيجن" الذي استضافته شركة "دو"، ثاني أكبر شركة اتصالات في الإمارات العربية المتحدة: "وضعت دبي معياراً جديداً للابتكار والتكنولوجيا والنمو الاقتصادي... حيث تقوم دبي ببناء مدينة رقمية فائقة الاتصال وسهلة العيش. في الماضي، كان تبادل البيانات الشخصية عبر الإنترنت يقابل بالتردد والخوف. ومع ذلك، يكاد يكون من المستحيل الوصول إلى الخدمات الرقمية اليوم دون تقديم بعض من المعلومات الشخصية. إن النجاح الملحوظ الذي حققته دبي في التحول الرقمي على مدى العقدين الماضيين يعود إلى حد كبير إلى قدرتها على تأمين الفضاء الإلكتروني، وذلك بفضل مركز دبي للأمن الإلكتروني ومجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة".