"كوهيسيتي" تحقق إيرادات قياسية بعد اندماجها مع "فيريتاس"
أعلنت شركة كوهيسيتي Cohesity، الشركة الرائدة في مجال أمن البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن استكمال اندماجها مع قطاع حماية البيانات المؤسسية التابع لشركة فيريتاس Veritas.
وتعد كوهيسيتي الآن أكبر مزود لبرامج حماية البيانات في العالم من حيث حصة السوق، وستخدم أكثر من 12000 عميل - بما في ذلك أكثر من 85 من شركات فورتشن 100 "Fortune 100" ونحو 70% من شركات غلوبال 500 "Global 500" - وتحمي مئات الإكسابايتات من بيانات العالم. ومع اكتمال هذا الدمج، تقدم كوهيسيتي الآن أوسع دعم لأحمال العمل وواحدة من أكبر أنظمة الشركاء في صناعة حماية البيانات.
أصبحت شركة كوهيسيتي أسرع شركة لحماية البيانات تتجاوز 1.5 مليار دولار في الإيرادات، حيث وصلت إلى هذا الإنجاز في 11 عاماً. وعلى أساس معدل حسب النموذج للسنة المالية المنتهية في يوليو 2024، حققت الشركة المدمجة إيرادات تجاوزت 1.7 مليار دولار، وإيرادات متكررة سنوية (ARR) بقيمة 1.5 مليار دولار، وهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 28 بالمائة.
قال "سانجاي بونين"، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوهيسيتي: "يُعد هذا إنجازاً رئيسياً في تاريخ كوهيسيتي الممتد على مدار 11 عاماً، والتي تتمثل مهمتها في حماية وتأمين وتوفير رؤى حول بيانات العالم". "من خلال الجمع بين بنية كوهيسيتي القابلة للتوسع وقدرات الذكاء الاصطناعي والأمن القوية مع دعم فيريتاس الواسع لأحمال العمل والبصمة العالمية الواسعة، سيتمكن عملاؤنا وشركاؤنا من اكتساب قيمة أكبر من بياناتهم أكثر من أي وقت مضى. وكما وعدنا، سنحترم التزامنا "بعدم ترك أي عميل خلف الركب"، ودعم المنتجات الحالية من كلتا الشركتين لسنوات قادمة. وبينما نبدأ هذا الفصل الجديد، فإننا ملتزمون بقيادة ابتكارات المرونة السيبرانية الرائدة في الصناعة لضمان كوننا الخيار الأبرز في العالم لأمن البيانات مع قدرات الذكاء الاصطناعي المتميزة".
قال "جينسن هوانج"، مؤسس شركة إنفيديا ورئيسها التنفيذي: "نريد أن نهنئ شركة كوهيسيتي على إتمام عملية الاستحواذ على شركة فيريتاس. وتسعد شركة إنفيديا بالشراكة مع كوهيسيتي حيث تقوم ببناء منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI الخاصة بها على منصة NVIDIA AI Enterprise". وأضاف: "تعمل شركة كوهيسيتي على دعم وحماية بيانات العالم - وهو منجم ذهبي للقيمة التجارية التي يمكن للعملاء اكتشافها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI".
وقال "دانييل نيومان"، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوتوروم Futurum Group: "إن الجمع بين أعمال حماية البيانات الخاصة بشركة كوهيسيتي وفيريتاس- وهي أكبر صفقة في مجال حماية البيانات حتى الآن - يعالج الحاجة المتزايدة في السوق إلى تجاوز النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات إلى التعامل مع المشكلات المتعلقة بأمن البيانات والرؤى من أجل مرونة سيبرانية أكثر قوة". "تتمتع كوهيسيتي الآن بأكبر دعم لأحمال العمل مع قدرات أمان ورؤى عالمية المستوى، وحضور كبير، ونظام بيئي مشترك ضخم لمقدمي الخدمات، وتجار القيمة المضافة، وشركاء تكامل الأنظمة، ومصنعي المعدات الأصلية. لدى كوهيسيتي مكانة فريدة عند تقاطع السحابة المتعددة، والأمان، والذكاء الاصطناعي، وهي تسير على مسار نمو طموح، مع وجود قائد متمرس مثل سانجاي على رأس القيادة. نعتقد أن الشركة ستكون لاعباً رئيسياً مع توسعها إلى ما هو أبعد من حماية البيانات، مما يساعد مدرتء المعلومات العالميين على استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحويل البيانات التنظيمية إلى ميزة تنافسية ".
وتلقت الشركة المدمجة الدعم من المستثمرين الحاليين البارزين، بما في ذلك سيكويا كابيتال، وصندوق سوفت بنك فيجن الأول، ووينج فينتشر كابيتال، وبريمجي إنفست، ومادونا. وتعد مجموعة كارلايل، من خلال ملكيتها لشركة فيريتاس، الآن واحدة من أكبر المساهمين في الشركة المدمجة.
تم تمويل الصفقة من خلال جولة استثمارية من الفئة H بقيادة شركة هافيلي للإستثمارات Haveli Investments، والتي قدمت غالبية الأسهم في الصفقة وهي الآن واحدة من أكبر المساهمين في كوهيسيتي. كما كانت كوتو Coatue و سافاير فينتشرز Sapphire Ventures ودراغون فاند Dragon Fund من المستثمرين الرئيسيين في جولة الاستثمار من الفئة H. يضمن هذا الدعم القوي الموارد المالية والتشغيلية الأساسية لدفع نمو الشركة وتوسيع حضورها العالمي ودفع الابتكار المستمر للمنتجات.
وقال "بريان شيث"، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة هافيلي للاستثمارات: "نحن سعداء بقيادة أحدث جولة استثمارية لشركة كوهيسيتي لتمويل هذه الصفقة التحويلية. يخلق هذا المزيج قوة جديدة في مجال حماية البيانات والمرونة السيبرانية. ونتوقع أن يعمل الحجم الناتج والموارد المجمعة على تسريع ابتكار المنتجات، وتوسيع نطاق ريادة كوهيسيتي للمنتجات. وأتطلع إلى الخدمة في مجلس إدارة كوهيسيتي والعمل بشكل وثيق مع سانجاي وفريق الإدارة بينما نركز على نقل أعمال كوهيسيتي إلى مستوى جديد من النجاح".