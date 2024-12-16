"كوهيسيتي" تحقق إيرادات قياسية بعد اندماجها مع "فيريتاس"

وقال "دانييل نيومان"، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوتوروم Futurum Group: "إن الجمع بين أعمال حماية البيانات الخاصة بشركة كوهيسيتي وفيريتاس- وهي أكبر صفقة في مجال حماية البيانات حتى الآن - يعالج الحاجة المتزايدة في السوق إلى تجاوز النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات إلى التعامل مع المشكلات المتعلقة بأمن البيانات والرؤى من أجل مرونة سيبرانية أكثر قوة". "تتمتع كوهيسيتي الآن بأكبر دعم لأحمال العمل مع قدرات أمان ورؤى عالمية المستوى، وحضور كبير، ونظام بيئي مشترك ضخم لمقدمي الخدمات، وتجار القيمة المضافة، وشركاء تكامل الأنظمة، ومصنعي المعدات الأصلية. لدى كوهيسيتي مكانة فريدة عند تقاطع السحابة المتعددة، والأمان، والذكاء الاصطناعي، وهي تسير على مسار نمو طموح، مع وجود قائد متمرس مثل سانجاي على رأس القيادة. نعتقد أن الشركة ستكون لاعباً رئيسياً مع توسعها إلى ما هو أبعد من حماية البيانات، مما يساعد مدرتء المعلومات العالميين على استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحويل البيانات التنظيمية إلى ميزة تنافسية ".