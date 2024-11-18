قمة المعرفة بدبي: الروبوت "صوفيا" تدعو للتعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي

وأكدت أيضاً على أهمية الحوار التعاوني بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك خبراء التكنولوجيا والأخلاق وصناع السياسات وعامة الناس، لتعزيز الثقة في الذكاء الاصطناعي. وأضافت صوفيا: "يضمن هذا النهج أن تعمل التكنولوجيا كقوة من أجل الخير، والحفاظ على التوازن بين الابتكار والقيم التي تركز على الإنسان".