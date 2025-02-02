قريباً..العملات المشفرة طريقة الدفع المفضلة في الإمارات

تخيل عالماً يمكنك فيه شراء قهوتك الصباحية، أو دفع ثمن البنزين، أو سداد فاتورة مطعم - كل ذلك باستخدام العملات المشفرة. تتحول هذه الرؤية بسرعة إلى حقيقة واقعة في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتوقع الخبراء زيادة في تبني العملات الرقمية عبر الشركات.