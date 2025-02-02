قريباً..العملات المشفرة طريقة الدفع المفضلة في الإمارات
تخيل عالماً يمكنك فيه شراء قهوتك الصباحية، أو دفع ثمن البنزين، أو سداد فاتورة مطعم - كل ذلك باستخدام العملات المشفرة. تتحول هذه الرؤية بسرعة إلى حقيقة واقعة في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتوقع الخبراء زيادة في تبني العملات الرقمية عبر الشركات.
يقول محمد الحكيم، رئيس شركة "كريبتو.كوم"، أنه خلال العامين المقبلين، سوف يفضل العديد من أصحاب الأعمال ومشغلي المطاعم والأفراد ذوي الثروات العالية العملات المشفرة كطريقة للدفع.
وقال الحكيم في تصريح لصحيفة الخليج تايمز خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال يوم السبت: "مع تطور سوق العملات المشفرة، يبدي المزيد من الشركات والأفراد اهتمامهم بالتعامل بالعملات الرقمية".
وأضاف الحكيم: "عندما يرغب العميل في الدفع بالعملة المشفرة ويكون المقهى مفتوحاً لقبولها، فإن هذا يخلق وضعاً مربحاً للجانبين. وهذا من شأنه أن يدفع التكامل السلس للمدفوعات بالعملة المشفرة".
التبني السريع للعملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة
تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من ترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع الدول في العالم في تبني العملات المشفرة، وذلك بفضل إطارها التنظيمي التقدمي وتركيزها على التحول الرقمي.
وقال الحكيم: "إن عدد تجار ومستخدمي العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة ينمو يوميًا، وأتوقع أن يتضاعف عدد المستخدمين في السنوات الخمس المقبلة".
وسلط الضوء على التزام الحكومة طويل الأمد بالتحول الرقمي، وتوقع أن "تهيمن المبادرات غير النقدية قريبًا على السوق، مع لعب العملات المشفرة دورًا حاسمًا في هذا التحول".
ومع ذلك، نصح الحكيم المستثمرين المحتملين بتوخي الحذر. وقال: "إذا كنت تخطط للاستثمار في العملات المشفرة، فافعل ذلك بحكمة - لا تستثمر كل ما لديك. تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الأماكن أمانًا للاحتفاظ بالأصول الرقمية بسبب تدابيرها التنظيمية القوية".
ضمان الأمان في معاملات التشفير
ويظل الأمن مصدر قلق رئيسي في مجال الأصول الرقمية، لكن الحكيم أكد أن منصات التشفير في الإمارات العربية المتحدة هي من بين الأكثر أمانًا في العالم.
وأضاف أن "الأمن يشكل أولوية قصوى، والمنصات في الإمارات العربية المتحدة محمية بشكل جيد. وعلى مدار العامين الماضيين فقط، ارتفعت معدلات تبني العملات المشفرة بنسبة 360%".
ومع ترسيخ دولة الإمارات العربية المتحدة لنفسها بالفعل كمركز عالمي رئيسي لتداول العملات المشفرة والمدفوعات الرقمية، يتوقع الخبراء أن يصبح دفع ثمن الضروريات اليومية بالعملات المشفرة أمرًا شائعًا قريبًا.
وأضاف الحكيم: "مع تزايد إقبال الشركات والمستهلكين على العملات الرقمية، فإن الاقتصاد الخالي من النقد بالكامل لم يعد مستقبلًا بعيدًا".