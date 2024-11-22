عودة منصة "ريديت" للعمل بعد إصلاح خلل تقني
أعلنت شركة "ريديت" للتواصل الاجتماعي، أمس الخميس، عن حلّ مشكلة تقنية في موقعها الإلكتروني، بعد انقطاع للخدمة دام قرابة الساعة وأثّر على آلاف المستخدمين.
وأفاد موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" بتعطّل خدمة موقع التواصل الاجتماعي "ريديت" لدى آلاف المستخدمين، وذلك بعد يوم واحد من إعلان "ريديت" عن إصلاح خلل في البرنامج.
وقالت "ريديت"، أمس الخميس، في صفحة حالة النظام: "لقد أصلحنا المشكلة وعاد النظام إلى العمل بشكل طبيعي".
وحدث الخلل حوالي الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت الشرقي (السابعة مساءً بتوقيت الإمارات) ووصل تأثيره، في ذروته، إلى أكثر من 70 ألف مستخدم في الولايات المتحدة، وفقاً لموقع "داون ديتيكتور"، الذي يرصد حالات انقطاع الخدمة من خلال تجميع تقارير من مصادر متعددة، بما في ذلك المستخدمين أنفسهم.
وأكدت "ريديت"، في صفحة حالة النظام، وجود المشكلة على موقعها الإلكتروني في الساعة 10:51 صباحاً بالتوقيت الشرقي (7:51 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة). ولم تُصدر شركة التواصل الاجتماعي أي تعليق فوري على الحادثة.
كما عانى مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي في الإمارات من بعض المشاكل التقنية، وازدادت حدة هذه المشاكل في حوالي الساعة 7:29 مساءً.
وأفاد موقع "داون ديتيكتور" بتلقي 300 بلاغ من مستخدمين في الإمارات العربية المتحدة حول وجود مشاكل في الخدمة.
وكانت الشركة قد أعلنت، يوم الأربعاء، عن إطلاقها تحديثاً برمجياً لمعالجة خلل تسبب في منع عشرات الآلاف من الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي.
تم تأسيس "ريديت" عام 2005 على "يد ستيف هوفمان" و"أليكسيس أوهانيان"، وهو منصة تفاعلية يتبادل فيها المستخدمون الروابط ويشاركون في نقاشات ثرية ضمن مجموعات منظمة تُعرف بـ "سب ريديتس" (subreddits) وتُعنى باهتمامات محددة.
(معلومات من رويترز)