عودة منصة "ريديت" للعمل بعد إصلاح خلل تقني

وحدث الخلل حوالي الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت الشرقي (السابعة مساءً بتوقيت الإمارات) ووصل تأثيره، في ذروته، إلى أكثر من 70 ألف مستخدم في الولايات المتحدة، وفقاً لموقع "داون ديتيكتور"، الذي يرصد حالات انقطاع الخدمة من خلال تجميع تقارير من مصادر متعددة، بما في ذلك المستخدمين أنفسهم.