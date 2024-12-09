طلاب في دبي يطورون نظاماً ذكياً لتقليل حوادث السيارات

وفي حديثه عن مصدر إلهام المشروع، قال الطالب المشارك محمد مراد: "ركز موضوع الهاكاثون حصريًا على حل المشكلات الحقيقية التي تواجهها المدن الحضرية، وخاصة في مجال النقل، مع التركيز بشكل خاص على سيارات الأجرة في دبي. وقد كُلِّفنا بمعالجة تحديات محددة، مثل تحسين نقاط التقاط سيارات الأجرة، واكتشاف مشاكل الطريق، وإرسال سيارات الأجرة الذكية، ومواقف سيارات الأجرة الديناميكية، ونقاط الحوادث الساخنة، والبنية التحتية لشحن سيارات الأجرة".