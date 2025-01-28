"صحة دبي" تختصر يوم العمل بدقيقتين بالذكاء الاصطناعي

وسلط المهيري الضوء على التحسينات الكبيرة في الكفاءة التي جلبتها أتمتة العمليات الروبوتية. وقال المهيري: "على سبيل المثال، كان التحقق من صحة التقارير الطبية يستغرق يوماً كاملاً. وكانت العملية تتضمن تحديد المهام والتحقق من صحة المستندات والرد في اليوم التالي. والآن، مع التعرف على المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتم إكمال نفس المهمة في دقيقتين".