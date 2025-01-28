"صحة دبي" تختصر يوم العمل بدقيقتين بالذكاء الاصطناعي
قامت هيئة الصحة في دبي بتعيين موظفين متخصصين في الذكاء الاصطناعي من شأنهم إحداث تحول في العمل المكتبي اليومي. تجمع تقنية أتمتة العمليات الروبوتية الجديدة بين التعلم الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعرف على المحتوى لإنجاز المهام في دقيقتين فقط، بينما كانت تستغرق في السابق 24 ساعة.
وقال ماجد سلطان المهيري، مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة في دبي: "يهدف النظام إلى تحويل سير العمل من خلال تقليل أوقات إنجاز المهام وتبسيط العمليات. وتفخر هيئة الصحة بدبي بأنها أول مؤسسة تستخدم هذه التكنولوجيا في عملياتها اليومية".
وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز" عن نظام أتمتة العمليات الروبوتية الجديد، أضاف المهيري: "يعمل نظام أتمتة العمليات الروبوتية كموظف افتراضي، قادر على أداء مهام متعددة طوال العام. لدينا معرف موظف وتسجيل للنظام".
حتى الآن، قامت هيئة الصحة بدبي بنشر نظامين للأتمتة الروبوتية للعمليات (RPA) يشغلان عشر خدمات، مع خطط لإضافة نظامين آخرين في وقت لاحق من هذا العام. تم تصميم هؤلاء الموظفين الافتراضيين لأتمتة المهام الروتينية والمتكررة والمستندة إلى القواعد، مما يتيح للموظفين البشريين التركيز على أدوار أكثر إبداعاً واستراتيجية.
وسلط المهيري الضوء على التحسينات الكبيرة في الكفاءة التي جلبتها أتمتة العمليات الروبوتية. وقال المهيري: "على سبيل المثال، كان التحقق من صحة التقارير الطبية يستغرق يوماً كاملاً. وكانت العملية تتضمن تحديد المهام والتحقق من صحة المستندات والرد في اليوم التالي. والآن، مع التعرف على المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتم إكمال نفس المهمة في دقيقتين".
وأضاف المهيري: "كانت هذه المهام تستغرق وقتاً طويلاً بالنسبة للموظفين البشر. ومن خلال أتمتتها، نسمح لموظفينا بالتركيز على عمل أكثر أهمية".
أداة لتغيير قواعد اللعبة فيما يتعلق بالمهام الروتينية
ومن التطبيقات الأخرى لأتمتة العمليات الروبوتية في إدارة الموارد البشرية. وقال المهيري: "كان موظفو الموارد البشرية في السابق يديرون ملفات تحتوي على معلومات الموظفين، بما في ذلك تفاصيل جواز السفر وبطاقات الهوية الإماراتية والشهادات. وكانت إحدى مسؤولياتهم الرئيسية إرسال تذكير للتجديدات. والآن، أصبحت هذه المهمة المتكررة آلية، مما يسمح لموظفي الموارد البشرية بالتركيز على مشاريع أكثر تأثيراً".
كيف يعمل نظام أتمتة العمليات الروبوتية والذكاء الاصطناعي معاً
وأوضح المهيري أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية يمكّن النظام من التعامل مع مهام معقدة تتجاوز الأتمتة البسيطة. وقال المهيري: "باستخدام التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على المحتوى، يمكن للنظام تحليل البيانات والتعرف على الأنماط والتحقق من صحة المستندات مثل التقارير الطبية. ويمكنه حتى تفسير الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو الصور الممسوحة ضوئياً بسرعة ودقة".
وأضاف المهيري أن "هذه الروبوتات قابلة للتطوير والتكيف، حيث تعمل بسلاسة عبر أنظمة مختلفة دون تدخل بشري. وهذا يضمن الاتساق والكفاءة في عمليات هيئة الصحة في دبي".