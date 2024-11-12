شرطة دبي تطوع الذكاء الاصطناعي لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية

ومع ذلك، وبينما كان يؤيد استخدام الذكاء الاصطناعي، أكد أنه في حين يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز عملية تقديم الدعم، فإنه لا يمكن أن يحل محل المستشارين البشريين. وقال: "يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد جهودنا بشكل كبير، لكن اللمسة الإنسانية تظل لا يمكن الاستغناء عنها في توفير الرعاية والتعاطف الذي يحتاجه الأطفال".