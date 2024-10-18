"سولارويندز" تتوسع أوسطياً مستندة إلى التحول الرقمي

لقد أصبح الشرق الأوسط سوقًا رئيسيًا لشركة سولارويندز، حيث شهدت الشركة نموًا مزدوجًا على مدار السنوات القليلة الماضية. وأشار راماكريشنا إلى أن تنوع المنطقة يتطلب نهجًا مصممًا خصيصًا. ولتلبية هذا الطلب، وسعت سولارويندز بشكل كبير من حضورها في الشرق الأوسط، حيث جلبت المزيد من الموظفين على الأرض وتكييف حلولها لتناسب الاحتياجات المحلية.