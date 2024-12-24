"سناب دراجون 8 إيليت" ضد "ديمنسيتي 9400": أيهما الأفضل لعام 2025؟
تشتعل المنافسة على شرائح الهواتف الذكية الرائدة لعام 2025 مع تقدم "سناب دراجون 8 إيليت" من شركة "كوالكوم" و"ديمنسيتي 9400" من شركة "ميديا تيك" في الجيل القادم من الهواتف الذكية المتميزة. في حين كانت "كوالكوم" تهيمن تقليدياً على سوق شرائح الهواتف الذكية المتطورة، فقد حققت "ميديا تيك" تقدماً كبيراً في قطاع الهواتف المتميزة لفترة من الوقت، وقد يكون "ديمنسيتي 9400" بمثابة تغيير كبير في مجال شرائح الهواتف الذكية المتطورة. دعنا نتعمق في التفاصيل لمعرفة أدائها وما تعنيه للمستخدمين.
التكنولوجيا الأساسية
تم تصنيع الشريحتين باستخدام تقنية التصنيع المتطورة بحجم 3 نانومتر، مما يشير إلى تحسن في كفاءة الطاقة والقدرة الحوسبية. ومع ذلك، فإن فلسفة التصميم الأساسية لكل منهما تختلف بشكل كبير.
معالج "سناب دراجون 8 إيليت" يعتمد على نوى "أوريون في ٢" ويشمل نويتين رئيسيتين تعملان بسرعة 4.32 جيجاهرتز وست نوى أداء مع سرعة ساعة قصوى تصل إلى 3.53 جيجاهرتز. يركز التصميم متعدد الأنوية على تحقيق أفضل أداء للمهام المعقدة مثل الألعاب والتصيير في الوقت الفعلي.
يستخدم "ميديا تيك ديمنسيتي 9400" تصميم وحدة المعالجة المركزية (CPU) من الجيل الثاني بنواة كبيرة بالكامل مع 1x 3.63 GHz Cortex-X925 كنواة رئيسية، و3x 3.3 GHz Cortex-X4 و4x 2.4 GHz Cortex-A720 كنواة أداء، مما يمنح منافسة شرسة لـ "إيليت ٨". مع التحسينات الكبيرة في توزيع النواة مقارنة بشرائح الجيل السابق، يوفر"ميديا تيك ديمنسيتي 9400" سرعة فائقة، وأداء ثابت، وكفاءة مذهلة في استهلاك البطارية أثناء الاستخدام الطويل.
التميز في مجال الألعاب
تعد ألعاب الهواتف المحمولة أحد العوامل الأساسية التي تدفع الابتكار في معالجات الهواتف، وكلا من معالجي "سناب دراجون 8 إيليت"و "ديمنسيتي 9400" يقدمان ميزات متفوقة تهدف إلى إرضاء محبي الألعاب.
تقدم وحدة معالجة الرسوميات"أدرينو 830" في "سناب دراجون 8 إيليت" أداءً رسومياً علياً جداً، وهو أداء أسرع بنسبة 56 في المائة من الجيل السابق من وحدة معالجة الرسوميات "أدرينو 750". مع دعم تقنية "نانايت" من محرك "يوني ريل 5"، والتي تعمل على تحسين الهندسة المعقدة وتحسين جودة ألعاب الهواتف المحمولة مستقبلاً، إلى جانب تتبع الأشعة المعجل بالأجهزة وميزات "سناب دراجون 8 إيليت"، يمكن للهواتف الذكية التي تعمل بهذه الشريحة دعم الألعاب التي تتطلب رسومات عالية. أيضاً، مع تقنية الدقة الفائقة للألعاب (GSR)، يمكن لـ "سناب دراجون 8 إيليت" تحويل ألعاب 1080 بكسل إلى دقة 4K أكثر وضوحاً وتقديم زيادة ملحوظة في معدل الإطارات في الثانية أيضاً.
من ناحية أخرى، تعمل وحدة معالجة الرسومات "آرم إيمورتاليس-G925" في "ديمنسيتي 9400" الرائدة على زيادة أداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة 41 في المائة وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 44 في المائة مقارنةً بـ"ديمنسيتي 9300". (المصدر: Counterpoint Research). وحدة معالجة الرسومات قادرة على تتبع الأشعة بالأجهزة المتقدمة لتخلق صوراً واقعية في الألعاب. تساهم أحدث تقنية آرم فائقة الدقة (ASR) في "ديمنسيتي 9400" في تقليل متطلبات تحميل وحدة معالجة الرسومات وعرض النطاق الترددي، مما يؤدي إلى توفير كبير في الطاقة وتحسين تجربة المستخدم. تعمل خرائط الشفافية الدقيقة (OMM) على تعزيز الدقة المرئية من خلال تمكين التأثيرات الواقعية وتقليل تعقيد العرض وإضافة تفاصيل غنية إلى التطبيقات التي تتطلب رسومات مكثفة. علاوة على ذلك، مع تقنية الألعاب التكيفية (MAGT) 3.0 من "ميديا تيك" ، يستخدم "ديمنسيتي 9400" آلية ردود الفعل بين محرك اللعبة وأجهزة استشعار الشريحة لضبط الديناميكيات الداخلية لـ "ديمنسيتي SoC". يساعد هذا على تحسين كفاءة الطاقة للألعاب ذات معدلات الإطارات العالية ويضمن تشغيل ألعاب أكثر استجابة مع الحفاظ على برودة الجهاز وإطالة عمر البطارية.
كفاءة الذكاء الاصطناعي
يقدم معالج "سناب دراجون 8 إيليت" أول منصة موبايل من "سناب دراجون" تحتوي على معالج "كوالكوم أوريون" المخصص من الجيل القادم من كوالكوم. تم تصميم هذا المعالج لدعم متطلبات الذكاء الاصطناعي التوليدي على الجهاز ومعالجة تعقيدات الذكاء الاصطناعي متعدد الأبعاد مباشرة على الجهاز، مما يمكنه من فهم الكلام والسياق والصور بسلاسة مع حماية الخصوصية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي محرك الذكاء الاصطناعي لمنصة (8 Elite) على أسرع معالج "كوالكوم هيكساگون NPU"، محققاً تحسناً بنسبة 45% في أداء الذكاء الاصطناعي و45% في الأداء لكل واط.
أحد أبرز مميزات معالج"ديمنسيتي 9400" هي إمكانياته الجديدة في الذكاء الاصطناعي المدعومة بوحدة المعالجة العصبية (NPU 890) التي تقدم 50 تريليون عملية في الثانية (TOPS)، مما يوفر حسابات أسرع للذكاء الاصطناعي. كما يُقال أن (NPU 890) تستهلك طاقة أقل بنسبة 35% مقارنة بسابقتها. كما يقدم المعالج "ديمنسيتي 9400" تقنية تدريب التكيف منخفض الرتبة (LoRA)- على الجهاز، مما يسمح للنماذج الذكية بالعمل بسلاسة مع تقليل استهلاك الموارد. هذه الابتكارات تشمل أيضاً إنشاء الفيديو على الجهاز، وهو الأول من نوعه في معالجات الهواتف المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم محرك الذكاء الاصطناعي الوكالي (Agentic AI) مستوى جديد من الاستقلالية في الهواتف الذكية، حيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تفسير سلوك المستخدم، وأداء المهام المتعددة بشكل مستقل، والتكامل مع التطبيقات الخارجية لتحسين الوظائف.
الأداء العام
"سناب دراجون 8 إيليت": بفضل سرعات الساعة الأعلى والنوى المخصصة القوية، تتفوق شرائح "كوالكوم" في الأداء التتابعي (single-threaded performance) ، مما يجعلها الخيار المثالي للمستخدمين الذين يطالبون باستجابة فائقة وقدرات تعدد المهام.
"ديمنسيتي 9400": يضمن تصميم "ميديا تيك" الذي يركز على الكفاءة أداءً فائقاً مع التركيز على إدارة الحرارة وعمر بطارية أطول. وهذا يجعله مثالياً للاعبين وعشاق الإنتاجية ومشغلي البث المباشر وأولئك الذين يعطون الأولوية للأداء المستدام أثناء الاستخدام لفترات طويلة.
لماذا تستحق "ميديا تيك" نظرة ثانية
لسنوات، كان يُنظر إلى "ميديا تيك" على أنها لاعب متوسط المستوى، ولكن في السنوات الأخيرة، برزت كمنافس هائل في سوق الشرائح العالمية، واكتسبت زخماً كبيراً، خاصة بين كبار مصنعي الهواتف الذكية الصينيين. من خلال سلسلة "ديمنسيتي"، احرزت "ميديا تيك" باستمرار تقدماً من جيل إلى جيل، وتفوقت في مجالات مثل كفاءة الطاقة وقدرات الذكاء الاصطناعي وأداء الرسومات، كما تفوقت على "كوالكوم" في قطاعات معينة مثل الأجهزة المتميزة متوسطة المستوى والتي تركز على الكفاءة. يمثل "ديمنسيتي 9400" تحولاً هائلاً في نهج الشركة الرائد تجاه المعالجات. من خلال دمج نوى وحدة المعالجة المركزية المتقدمة وقدرات الرسومات مع التركيز على كفاءة الطاقة، توفر "ميديا تيك" بديلاً قابلاً للتطبيق للمستخدمين الذين يبحثون عن الأداء العالي مع عمر بطارية أطول.
الأجهزة الرائدة القادمة
"ريلمي جي تي 7 برو" هو أول هاتف ذكي يعمل بمعالج "سناب دراجون 8 إيليت". تم إطلاقه في الهند في نوفمبر من الأسبوع الماضي. كانت سلسلة "أوبو فايند X8" أول هاتف ذكي في الهند يتميز بمعالج "ديمنسيتي 9400"، بينما تم إطلاق "فيفو X200 برو"، وهو جهاز آخر يعمل بنفس الشريحة، في الهند في ديسمبر. ومن المتوقع أيضاً أن يتوفر"فيفو X200 برو" في الإمارات العربية المتحدة قريباً.
الحكم النهائي
في حين أن"سناب دراجون 8 إيليت" مخصص للمهام المتعددة الثقيلة والألعاب القوية، فإن "ديمنسيتي 9400" يبرز كمنافس قوي، حيث يوفر أداءً على مستوى عالي وقدرات ألعاب محسنة، مع التركيز أيضاً على الأداء المستدام وكفاءة الطاقة الفائقة.
من المتوقع أن يشهد العام الجديد قفزة كبيرة في عالم الهواتف الذكية، وتوضح التحركات الجريئة لـ "ميديا تيك" مع سلسلة "ديمنسيتي" الجديدة أن هيمنة "كوالكوم" في سوق الهواتف الرائدة قد تواجه تحدياً قوياً هذا العام.