"سناب دراجون 8 إيليت" ضد "ديمنسيتي 9400": أيهما الأفضل لعام 2025؟

تعد ألعاب الهواتف المحمولة أحد العوامل الأساسية التي تدفع الابتكار في معالجات الهواتف، وكلا من معالجي "سناب دراجون 8 إيليت"و "ديمنسيتي 9400" يقدمان ميزات متفوقة تهدف إلى إرضاء محبي الألعاب.

تقدم وحدة معالجة الرسوميات"أدرينو 830" في "سناب دراجون 8 إيليت" أداءً رسومياً علياً جداً، وهو أداء أسرع بنسبة 56 في المائة من الجيل السابق من وحدة معالجة الرسوميات "أدرينو 750". مع دعم تقنية "نانايت" من محرك "يوني ريل 5"، والتي تعمل على تحسين الهندسة المعقدة وتحسين جودة ألعاب الهواتف المحمولة مستقبلاً، إلى جانب تتبع الأشعة المعجل بالأجهزة وميزات "سناب دراجون 8 إيليت"، يمكن للهواتف الذكية التي تعمل بهذه الشريحة دعم الألعاب التي تتطلب رسومات عالية. أيضاً، مع تقنية الدقة الفائقة للألعاب (GSR)، يمكن لـ "سناب دراجون 8 إيليت" تحويل ألعاب 1080 بكسل إلى دقة 4K أكثر وضوحاً وتقديم زيادة ملحوظة في معدل الإطارات في الثانية أيضاً.