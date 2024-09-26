زيادة النشاط الرقمي في المدارس بوابة قراصنة الإنترنت

لقد أدى التحول نحو التعلم الرقمي، الذي تسارع بسبب جائحة كوفيد، إلى ظهور نقاط ضعف جديدة. فالمدارس والمؤسسات التعليمية، بما لديها من بيانات واسعة النطاق ودفاعات أمنية سيبرانية ضعيفة في كثير من الأحيان، تشكل أهدافاً متكررة للهجمات السيبرانية. وقد يجلب الطلاب الذين يستخدمون شبكات الواي فاي المدرسية غير الآمنة برامج ضارة إلى منازلهم عن غير قصد، مما قد يؤثر على شبكات الأعمال، خاصة مع ظهور سياسات العمل عن بُعد وإحضار جهازك الخاص.