روبوت ذكي..مستقبل شحن السيارات الكهربائية في الإمارات

سيشهدُ شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات ثورة تكنولوجية خلال السنوات القليلة المقبلة، حيثُ سيتمكن السائقون من شحن سياراتهم دون الحاجة إلى النزول منها.

فقد عرضت شركة توزيع الوقود "أدنوك" في معرض جيتكس ذراعاً روبوتية مستقلة، وصفتها بأنها "شاحن المستقبل" لـ "السيارات الكهربائية".