ذكاء اصطناعي إماراتي يمكّن مرضى الشلل من التحدث عبر إشارات الدماغ

نجح خريجان إماراتيان في إحدى جامعات دبي في تطوير حل مبتكر للذكاء الاصطناعي، مصمم لمساعدة الأفراد الذين يعانون من إعاقات لفظية - مثل السكتة الدماغية أو الشلل - على التواصل بشكل أكثر فعالية. يتميز مشروعهما المبتكر بنموذج ذكاء اصطناعي قائم على الصورة الرمزية، يعمل كصوت رقمي للمستخدمين، ويترجم نواياهم إلى كلام واضح ومعبّر.

يعمل هذا الرمز الذكي كجسر للتواصل، مما يتيح للمستخدمين التفاعل بشكل أكثر طبيعية وشمولية، ومن خلال تقديم تجربة شخصية وسهلة الاستخدام، فإنه يمتلك القدرة على تحويل التكنولوجيا المساعدة في مجال الرعاية الصحية، وخلق إمكانيات جديدة للإدماج وإمكانية الوصول.

وقد أمضى المبدعان، خريجا الهندسة الكهربائية عبد الله السركال وأحمد يوسف، عامين في تطوير وصقل هذه التقنية خلال دراستهما الجامعية.