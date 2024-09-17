دور مدير البيانات في تعزيز التحول الرقمي في الشركات

ولكي ينجح مدير البيانات، على الفرق التنفيذية ومجالس الإدارة ليس فقط قبول التدخل، بل احتضانه كعامل رئيسي في التحول. قال كلارك، الذي يعد أيضاً شريكاً في ممارسات التكنولوجيا والخدمات عالمياً ومسؤولي التكنولوجيا ومسؤولي العمليات الرقمية: "يمكن لمدير البيانات الذي يتمتع بسلطة التأثير على العمليات أن يكشف عن الممارسات القديمة وغير المناسبة داخل الشركة ويجهز المنظمة للمستقبل. على سبيل المثال، تُظهر الأبحاث أن إنتاجية الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك الشرق الأوسط، نمت بمعدل 0.3% سنوياً على مدى 25 عاماً، مقارنةً بالمعدل العالمي البالغ 2.3%. سيكون سد فجوة الإنتاجية تفويضاً رئيسياً لمدير البيانات في الشرق الأوسط لمساعدة المؤسسة على أن تصبح أكثر مرونة. سيكون مدير البيانات الناجح قادراً على تحديد الفرص لطرح تقنيات تعتمد على البيانات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع أنحاء المنظمة ودمجها في سير العمل اليومي.