دبي تطور تطبيقاً لحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية
عند مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو أو أي نوع من المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب إعطاء الأولوية للأمن، وقد طورت جهة حكومية في دبي أداة لضمان حماية البيانات.
ونصح مسؤول كبير في مركز دبي للأمن الإلكتروني بتنزيل واستخدام تطبيق "رازام" الخاص بهم لحماية البيانات من المواقع الإلكترونية المعرضة للخطر.
وقالت الدكتورة بشرى البلوشي، مديرة إدارة مخاطر حوكمة الأمن الإلكتروني في مركز دبي للأمن الإلكتروني ورئيسة مجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية: "عندما يكون لديك بيانات على سناب شات، فأنت السفير والمالك لبياناتك. يجب أن تكون مسؤولاً عنها وتعرف كيفية تخزين البيانات مثل الصور الشخصية والعائلية".
وقالت البلوشي لصحيفة خليج تايمز على هامش المنتدى العالمي للحوسبة السحابية الذي عقد في متحف المستقبل يوم الثلاثاء: "يمكن الاحتفاظ بهذه الصور على سناب شات ولكن هناك آليات وأدوات تشفير يجب على الناس تفعيلها. توفر تطبيقات الوسائط الاجتماعية أدوات. وبصفتك - مالكاً لبياناتك - يجب عليك تحمل المسؤولية وتشغيل أدوات (السلامة)".
كيف يعمل "رازام"
وقالت البلوشي إن تطبيق "رازام" يعمل كطبقة إضافية من الأمان، حيث يكتشف أي هجوم على متصفحات المستخدمين.
وقالت "عندما تتصفح موقعاً إلكترونياً معرضاً للخطر، فسيؤدي ذلك إلى حظره على الفور".
ورغم المخاوف المتزايدة بشأن الجرائم الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، أكدت المسؤولة أن بيانات سكان دبي آمنة ومؤمنة.
وأضافت: "من وجهة نظر الحكومة، فإن البيانات آمنة ومضمونة لأننا نتبع قانون خصوصية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأكد عامر شرف، الرئيس التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن الأمن السيبراني المحلي قوي ومرن.
ومع ذلك، لا تزال التهديدات قائمة، وما زال القراصنة يستهدفون السكان غير المنتبهين.
وأضاف أن الهندسة الاجتماعية "هي واحدة من أكثر الهجمات والثغرات الأمنية شيوعاً ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة، بل على مستوى العالم".
وقالت البلوشي "يتم خداع الناس من خلال الرسائل القصيرة أو تطبيق واتس آب أو وسائل أخرى. ويستخدم المهاجمون آليات مختلفة كل يوم، ولكن لدينا برامج توعية لإبقاء الناس في دبي على اطلاع بأحدث الاتجاهات والثغرات الأمنية حتى يتمكنوا من الاهتمام ببياناتهم وشركاتهم".
وحثت المسؤولة السكان على توخي الحذر من المقلدين وهجمات التصيد الاحتيالي أو المحتالين الذين يدعون أنهم يتصلون من أحد البنوك ويطلبون رقم (OTP).
كيف يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل الحياة
وشهد المنتدى العالمي للحوسبة السحابية الذي استمر يوماً واحداً مشاركة العديد من المتحدثين من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مسؤولين من البنك الدولي.
وتحدث "روبي سيندروفيتش"، مدير ممارسات الإدارة العامة، ممارسات الحوكمة العالمية في البنك الدولي، عن الذكاء الاصطناعي في كلمتها الرئيسية في المنتدى.
وقال سيندروفيتش إن الذكاء الاصطناعي يوصف في كثير من الأحيان بأنه صانع تغيير جذري يعد بإعادة تشكيل الخدمة العامة والحياة الشخصية من خلال إنشاء مدن أكثر ذكاءً إلى اتخاذ قرارات أسرع وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وقال "إن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يزدهر بشكل منفرد. وبدون الحوسبة السحابية، من الصعب الحصول على الفوائد التي يمكن أن يوفرها لنا الذكاء الاصطناعي".