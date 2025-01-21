دبي تطور تطبيقاً لحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية

عند مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو أو أي نوع من المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب إعطاء الأولوية للأمن، وقد طورت جهة حكومية في دبي أداة لضمان حماية البيانات.