خبراء: توريث للبيتكوين والأصول الرقمية لتجنب فقدانها
أكد الخبراء على ضرورة أن يضع مالكو بيتكوين والعملات الرقمية خطة توريث في أقرب فرصة لتجنب فقدان هذه الأصول إلى الأبد. سواء اخترت رسم خريطة، أو وضع مفتاح في ظرف، أو إنشاء خطة وراثة رقمية، من الضروري أن يتم إعداد وصية لنقل الأصول الرقمية إلى الأجيال القادمة.
قال "نيك نيومان"، الرئيس التنفيذي لشركة "كاسا": "عندما تفكر في الاستثمار في عملة البيتكوين على المدى الطويل، يجب أن تأخذ في اعتبارك ما سيحدث في حالة وفاتك. لذا، من المهم أن تخطط لكيفية انتقال عملة البيتكوين الخاصة بك إلى عائلتك أو أي شخص آخر ترغب في أن يحصل عليها، إذا حدث ذلك ومتى حدث".
كان الخبير يلقي كلمته في حلقة نقاشية حول تخطيط الميراث للعملات الرقمية في مؤتمر "بيتكوين مينا"، الذي انطلق في أبوظبي يوم الاثنين. وقال إن الكثير من الناس يؤجلون القيام بذلك لفترة طويلة. وقال: "لقد حاولنا جعل الأمر بسيطاً قدر الإمكان في كاسا. يمكنك القيام بذلك في خمس دقائق حرفياً، وهذا يقلل من الحواجز أمام إنشاء شيء بالغ الأهمية، لكن الناس لا يميلون إلى التفكير في ذلك."
وقال مشاركون آخرون إنه من المهم توفير طرق تقنية وغير تقنية لتوريث البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى.
وقال "بن كوفمان" من "بيتكوين كيبير": "من الناحية التقنية، عليك التأكد من أنه يمكنك منح ورثتك المفاتيح التي يمكنهم استخدامها في وقت لاحق. وبالتالي، يسمح لنا ذلك بمنح مفاتيح معينة تُفعل في أوقات أو سيناريوهات معينة. هذا هو النهج الذي نتبعه الآن. من الناحية غير التقنية، نحاول تقديم خطاب إلى المحامي أو خطاب إلى الورثة، ويتم ذلك لمساعدة محاميك في معرفة كيفية التنازل عن الميراث أو كيفية إخبار ورثتك بكيفية الوصول إليه."
أضاف كيفين لوآك من "ويزاردساردين" أن أكبر تحدٍ هو مشاركة مفتاحهم الخاص مع عائلاتهم. وقال: "يمكنك وضعه في ظرف وكتابة 'لا تفتح هذا قبل وفاتي' بذلك تضع ثقتك الكاملة في أن عائلتك لن تسرق أموالك، وأنهم سيحفظون المفتاح كما تفعل أنت. وهذا افتراض خطير لأنهم قد لا يعرفون مقدار قيمته. قد لا يعرفون أي شيء عن البيتكوين. وهذا يمكن أن يهدد خطة النسخ الاحتياطي الخاصة بك. لذلك، قد يدمر ذلك عائلتك بالكامل، لأنكم لن تثقوا ببعضكم البعض، وهو أمر كارثي. من منظور الأمان، هذا هو بالضبط الشيء الذي يجب تجنبه. لا تشارك مفتاحك الخاص مع أي شخص أبداً."
صرح "نيك" أن شركته ساعدت العديد من الأشخاص في استعادة الأصول الرقمية لأحد أفراد الأسرة الذين توفوا بشكل غير متوقع. وقال: "في جميع الحالات، نجحنا، وذلك ببساطة لأن الأسرة كانت لديها المفاتيح والمستندات اللازمة، لكن العملية استغرقت عاماً لتتم وتطلبت منا إشراك المحاكم. لكننا كنا محظوظين في هذه الحالات. لذا فإن الأمر يستحق قضاء خمس إلى عشر دقائق لإعداد ذلك، ثم قضاء حوالي 30 دقيقة إلى ساعة لإجراء محادثة مع عائلتك لمساعدتهم على فهم ماهية الموضوع وما الذي يحدث".