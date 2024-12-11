خبراء: توريث للبيتكوين والأصول الرقمية لتجنب فقدانها

أضاف كيفين لوآك من "ويزاردساردين" أن أكبر تحدٍ هو مشاركة مفتاحهم الخاص مع عائلاتهم. وقال: "يمكنك وضعه في ظرف وكتابة 'لا تفتح هذا قبل وفاتي' بذلك تضع ثقتك الكاملة في أن عائلتك لن تسرق أموالك، وأنهم سيحفظون المفتاح كما تفعل أنت. وهذا افتراض خطير لأنهم قد لا يعرفون مقدار قيمته. قد لا يعرفون أي شيء عن البيتكوين. وهذا يمكن أن يهدد خطة النسخ الاحتياطي الخاصة بك. لذلك، قد يدمر ذلك عائلتك بالكامل، لأنكم لن تثقوا ببعضكم البعض، وهو أمر كارثي. من منظور الأمان، هذا هو بالضبط الشيء الذي يجب تجنبه. لا تشارك مفتاحك الخاص مع أي شخص أبداً."