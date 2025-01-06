خبراء: الذكاء الاصطناعي يعزز الكفاءة المالية للشركات

وقد توسع الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخاصة من خلال نماذج مثل GPTs، إلى ما هو أبعد من المجالات الإبداعية إلى صناعات مثل خدمة العملاء والتعليم والرعاية الصحية. ويتزايد الاعتراف به كأداة موثوقة لاسترجاع المعرفة وتوليفها، على غرار محركات البحث. وقال فيلوماني: "على الرغم من أنه لم يتجاوز محركات البحث في حصة السوق، إلا أنه كان هناك اتجاه متزايد نحو مزج الذكاء الاصطناعي التوليدي مع البحث التقليدي لتحسين تجارب المستخدم. وقد عزز تكامله مع مجموعات المكاتب ومنصات التطوير وأنظمة إدارة علاقات العملاء دوره في سير العمل اليومي للأعمال. في عام 2024، كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي متعددة الوكلاء اتجاهاً ملحوظاً، مما مكن الوكلاء المتخصصين من التعاون في مهام معقدة. وقد أدى هذا التطور إلى تعزيز دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئات المؤسسات حيث تعد البيانات المنظمة والسياق أمراً أساسياً".