جيتكس 2024: الإمارات تقدم تقنيات جديدة للسفر والتعليم

بالنسبة للمسافرين الذين يحتاجون إلى البحث عن سيارات أجرة أو خيارات النقل العام الأخرى للوصول إلى محطة المترو من منازلهم، أو أولئك الذين يتعين عليهم المشي إليها، كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن مفهوم السكك الحديدية (فلوك دوو) Floc Duo، الذي يهدف إلى نقل الركاب من المترو إلى أبواب منازلهم. هذه المبادرة تعزز من سهولة الوصول إلى خدمات النقل، مما يسهم في تحسين تجربة التنقل ويساعد الركاب على الوصول إلى وجهاتهم بسهولة وسرعة.