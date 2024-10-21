جيتكس 2024: الإمارات تقدم تقنيات جديدة للسفر والتعليم
شهدت ابتكارات دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض جيتكس هذا العام طرح مفاهيم تطويرية في كافة المجالات، بدءاً من النقل إلى التعليم والأمن. وانطلقت فعاليات أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول في مركز دبي التجاري العالمي.
وتعد مركبة القيادة الذاتية في أبو ظبي و"الأصول الرقمية" لمحاكم مركز دبي المالي العالمي مجرد بعض الأمثلة على مجموعة متنوعة من التقنيات التي تم عرضها هذه المرة.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق بعض الابتكارات قبل غيرها، وفي ما يلي ملخص لأفضل 10 ابتكارات تم الإعلان عنها في المعرض الشهير هذا العام.
1. معلّم بشري
معلم روبوت؟ هذا هو بالضبط ما كشفت عنه دو في المعرض. "مها"، معلمة إماراتية على شكل إنسان آلي تم إنشاؤها باستخدام أجهزة استشعار IMU وكاميرات استشعار ثلاثية الأبعاد ومكبرات صوت، وهي روبوت تم إنشاؤه لتعزيز التعليم وإعداد الطلاب لمهن مستقبلية.
سيعمل الروبوت البشري على جلب التفاعل المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى الفصول الدراسية، مع خلق تجربة تعليمية أكثر جاذبية وديناميكية.
على عكس الروبوتات الأخرى التي قد تكون متكررة، تم تصميم مها بقدرات محادثة. سيكون المعلم الآلي قادراً على فهم المشاعر البشرية والاستجابة وفقاً لذلك إلى جانب استخدام نغمات وردود أفعال الإنسان للتحدث مع الطلاب.
2. تقنية الدفع براحة اليد
ستصبح الإمارات العربية المتحدة قريباً أول دولة في الشرق الأوسط حيث لن يضطر المقيمون فيها إلى استخدام النقود أو البطاقات بعد الآن لإجراء المدفوعات. كل ما سيحتاجه المرء هو راحة يده.
ستستخدم تقنية التعرف على الهوية ببصمة اليد، التي قدمتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ خلال معرض جيتكس 2024، لدفع الفواتير وسحب النقود وإجراء المدفوعات، بما في ذلك الدفع في المترو، مما يلغي الحاجة إلى بطاقة نول. كما ستنطبق هذه التقنية على المتاجر التي تقبل حالياً بطاقات نول كوسيلة للدفع، مما يعزز من تجربة المستخدم ويجعل عملية الدفع أكثر سلاسة وراحة.
تعتمد هذه التقنية على التعرف على الأوردة، والتي أثبتت أنها آمنة للغاية وأقل تطفلاً.
3. سكة "فلوك دوو"
بالنسبة للمسافرين الذين يحتاجون إلى البحث عن سيارات أجرة أو خيارات النقل العام الأخرى للوصول إلى محطة المترو من منازلهم، أو أولئك الذين يتعين عليهم المشي إليها، كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن مفهوم السكك الحديدية (فلوك دوو) Floc Duo، الذي يهدف إلى نقل الركاب من المترو إلى أبواب منازلهم. هذه المبادرة تعزز من سهولة الوصول إلى خدمات النقل، مما يسهم في تحسين تجربة التنقل ويساعد الركاب على الوصول إلى وجهاتهم بسهولة وسرعة.
وستتحرك المركبات ذاتية القيادة، والتي تم تصميم كل منها ليحتوي على ثمانية مقاعد للركاب، على الطرق والأنفاق والمسارات المرتفعة في جميع أنحاء دبي.
4. مترجم الذكاء الاصطناعي للطلاب ذوي الإعاقة السمعية
كشفت وزارة التربية والتعليم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجهة للطلبة في معرض جيتكس 2024. ومن بين المنصات منصة "إشارة"، وهي منصة ترجمة لغة الإشارة الإماراتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تسعى إلى سد فجوة التواصل بين مجتمعي الصم وضعاف السمع في مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة.
تقوم المنصة بترجمة لغة الإشارة الإماراتية إلى لغة ناطقة أو مكتوبة للطلاب.
5. الروبوتات الذكية
تستعرض هيئة الطرق والمواصلات في جيتكس 2024 الروبوتات الذكية، ضمن العديد من تقنياتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تم تصميم هذه الروبوتات الذكية بحيث تكون قادرة على الحركة بشكل دقيق مما يسمح باكتشاف خمسة مخالفات رئيسية من قبل المستخدمين، ما يجعل دبي أول مدينة في المنطقة تستخدم الروبوتات للمراقبة في الوقت الحقيقي.
ستستخدم هذه الروبوتات الذكاء الاصطناعي في الكشف في الوقت الفعلي عن مستخدمي وسائل النقل الصغيرة، ومراقبة تنقل المستخدمين، وتعزيز سلامة وأمن المجتمع، وتعزيز الاستدامة وأنظمة النقل سهلة الاستخدام.
المرحلة الأولى للروبوت الذكي ستكون تجريبية لمدة 30 يوماً.
6. اكتشاف الذكاء الاصطناعي لركاب المترو
هل سئمت من ازدحام القطارات خلال ساعات الذروة في الصباح والمساء؟ أحدث ابتكارات هيئة الطرق والمواصلات التي كشفت عنها في جيتكس ستستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد عدد الركاب في المترو وبالتالي المساعدة في توزيع الحشود.
سيستخدم "الكشف الذكي عن كثافة الركاب" كاميرات مثبتة على متن القطارات لتحسين إدارة الحشود في القطارات. وبفضل النتائج، سيتم توجيه الركاب نحو عربات أقل ازدحاماً. وسيساعد هذا أيضاً في إدارة الحشود على الأرصفة.
وستعمل المبادرة أيضاً على تسريع عملية صعود الركاب من خلال توجيه الركاب إلى كبائن القطار الأقل ازدحاماً، وتحسين استخدام المساحة في الكبائن من خلال توزيع الركاب بالتساوي والحد من الازدحام.
كما سيوفر للمشغلين بيانات آلية في الوقت الفعلي حول مستويات الحشود، وخاصة في حالات الطوارئ.
7. منصة الشارقة العقارية
أطلقت حكومة الشارقة منصة عقارية رقمية تحت مسمى "عقاري"، تتولى تقديم الخدمات للملاك والمطورين والمستأجرين.
ستعمل المنصة الموحدة على أتمتة وتوثيق كافة الخدمات العقارية، كما ستقدم قاعدة بيانات واحدة لجميع الجهات ذات الصلة بالعقارات.
كما يشمل خدمات البيع والشراء والإيجار، بالإضافة إلى التمويل والرهون العقارية وخدمات حل النزاعات الإيجارية.
8. التنمر الإلكتروني في عالم الميتافيرس
عرضت شرطة الشارقة تقنيتها لمكافحة التنمر الإلكتروني في المعرض، إلا أن هذه التقنية تعمل فقط في عالم الميتافيرس، حيث تعد المنصة المسماة "رادار ميتافيرس" أول أداة تم تطويرها بواسطة الذكاء الاصطناعي للكشف عن التنمر الإلكتروني في عالم الميتافيرس.
ويقوم بتحديد المحتوى باللغتين الإنجليزية والعربية ويرسل إشعارات التنمر الإلكترونية للمستخدم وإدارة المنصة الافتراضية ويقوم بحظر الحساب المخالف على الفور.
ثم تقوم أداة الذكاء الاصطناعي بكتابة تقارير عن حسابات التنمر من أجل العثور على مثل هذه الحسابات والحد من الجرائم الإلكترونية في المستقبل.
9. لا جوازات سفر في المطارات
قريباً، سيتم استخدام تقنية التعرف على الوجه في المطارات لتقليص وقت السفر إلى ثوانٍ معدودة. استعرض مسؤولون من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أحدث التقنيات البيومترية التي "ستسمح للناس بالسفر عبر المطارات دون أي وثائق".
ستقوم الكاميرات الموزعة في كافة المطارات بالتقاط صور للأشخاص أثناء مرورهم ومقارنتها بمستنداتهم.
وسيتيح النظام للمسافرين السفر دون الحاجة لإخراج جوازات سفرهم وإظهار وثائق السفر ذات الصلة عند مرورهم عبر الهجرة في مطارات دبي.
10. لا طوابير سياح في المطارات
سيتمكن السياح القادمون إلى الإمارات العربية المتحدة قريباً من تخطي الطوابير ويمكنهم بدلاً من ذلك المرور عبر بوابات ذكية في غضون ثوانٍ وإنهاء إجراءات الهجرة باستخدام تطبيق جديد، مما يلغي الحاجة إلى الوقوف في طوابير لإجراء القياسات الحيوية ومسح قزحية العين .
أطلقت هيئة مطارات أبوظبي تطبيقاً جديداً يحمل اسم (مسار الهوية الرقمية ) "UAE Pass Track"، يهدف إلى مساعدة السياح على تخطي طوابير الانتظار في مطار زايد الدولي بأبوظبي. ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه المبادرة خلال أسبوعين، كما ستقدمها الهيئة في مطاري دبي والشارقة في المستقبل القريب.