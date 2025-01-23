"جالاكسي اس 25 الترا" يصل الإمارات: ميزات جديدة وتجربة مستخدم محسنة

في قلب سلسلة "جالاكسي اس 25"، يوجد معالج "سناب دراجون 8 إيلايت موبايل" (Snapdragon® 8 Elite Mobile) المخصّص، والتي تم تطويرها بالتعاون مع "كوالكوم تكنولوجيز". توفر هذه المجموعة من الشرائح زيادة بنسبة 40% في أداء وحدة المعالجة العصبية، و37% في وحدة المعالجة المركزية، و30% في وحدة معالجة الرسومات، ممّا يتيح تجارب الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي على الجهاز والألعاب من الجيل التالي مع تحسين تتبع الأشعة ومحرك "فولكان".