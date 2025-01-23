"جالاكسي اس 25 الترا" يصل الإمارات: ميزات جديدة وتجربة مستخدم محسنة
كشفت شركة "سامسونج" عن سلسلة هواتفها الرائدة "جالاكسي اس 25"، والتي تضم "جالاكسي اس 25 الترا"، و"جالاكسي اس 25 بلاس"، و"جالاكسي اس 25" في حدث "جالاكسي آنباكد 2025" يوم الأربعاء 22 يناير. دعونا نلقي نظرة على ميزاتها، وتصميمها، وبطاريتها، وترقيات الكاميرا، والأسعار، والتوافر في الإمارات العربية المتحدة:
تصميم
وتعتمد سلسلة "جالاكسي اس 25" على فلسفة "التصميم الأساسي" من سامسونج، والتي تؤكد على البساطة، والتأثير، والعاطفة. ويبرز هاتف "جالاكسي اس 25 الترا" باعتباره قمة هذا النهج، حيث يتميز بالهيكل الأنحف، والأخف، والأكثر متانة في سلسلة "جالاكسي اس".
وتم تصنيع هاتف "جالاكسي اس 25 الترا" باستخدام التيتانيوم و"كورنينج جوريلا آرمور 2" المبتكر، ممّا يجعله يتمتع بمتانة لا مثيل لها. يشتمل هذا المزيج الحصري من الزجاج والسيراميك على معالجة سطحية مضادة للانعكاس، ممّا يعزز الحماية من السقوط، ومقاومة الخدش، والوضوح. تضمن الحواف المستديرة للهاتف قبضة مريحة مع الحفاظ على هوية جمالية أنيقة.
الكاميرا: ترقيات الصور والفيديو
وتهدف سلسلة "جالاكسي اس 25" إلى وضع معايير جديدة في التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول من خلال محرك "برو فيجوال" والمستشعرات المتقدمة. يتميز "جالاكسي اس 25 الترا" بمستشعر فائق الاتساع بدقّة 50 ميجابكسل، وهو ترقية من مستشعر 12 ميجابكسل في سابقه. يلتقط هذا المستشعر تفاصيل وحيوية غير عادية، بينما يضمن تسجيل "إتش دي آر" بدقّة 10 بت عمق ألوان غني، متجاوزاً التسجيل التقليدي بدقّة 8 بت بأربعة أضعاف.
وتعمل إمكانيات الفيديو المحسنة في الإضاءة المنخفضة على الاستفادة من تقليل الضوضاء المتقدم، ممّا يسمح بالتصوير السلس في أي ظروف إضاءة. توفر ميزات مثل "الفتحة الافتراضية" التحكم في عمق المجال مثل "دي إس أل آر" للتصوير عبر الهاتف المحمول، بينما تمكن "جالاكسي لوج" المستخدمين من تصنيف الألوان بدقة لإنتاج فيديو احترافي.
بالنسبة لعشاق الإبداع، قدمت سامسونج أدوات مثل "ممحاة الصوت"، الذي يعزل ويزيل الأصوات غير المرغوب فيها من مقاطع الفيديو، و"ستوديو بورتريه"، الذي يتيح إنشاء صور رمزية واقعية وفلاتر معبرة. تعمل هذه الميزات على إتاحة الوصول إلى أدوات التحرير الاحترافية لجميع المستخدمين.
أداء
في قلب سلسلة "جالاكسي اس 25"، يوجد معالج "سناب دراجون 8 إيلايت موبايل" (Snapdragon® 8 Elite Mobile) المخصّص، والتي تم تطويرها بالتعاون مع "كوالكوم تكنولوجيز". توفر هذه المجموعة من الشرائح زيادة بنسبة 40% في أداء وحدة المعالجة العصبية، و37% في وحدة المعالجة المركزية، و30% في وحدة معالجة الرسومات، ممّا يتيح تجارب الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي على الجهاز والألعاب من الجيل التالي مع تحسين تتبع الأشعة ومحرك "فولكان".
وشهدت الإدارة الحرارية أيضاً ترقيات كبيرة، مع غرفة بخار أكبر بنسبة 40% ومواد حرارية مصممة خصيصاً لضمان تبديد الحرارة بكفاءة حتى أثناء الاستخدام المكثف.
تكامل الذكاء الاصطناعي
بفضل واجهة "وان يو آي 72" (One UI 72)، تدمج سلسلة "جالاكسي اس 25" الذكاء الاصطناعي في جوهرها، ممّا يوفر تجارب مخصصة وواعية بالسياق. يتيح وكلاء الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط تفسير النصوص، والكلام، والصور، ومقاطع الفيديو بسلاسة.
تتضمن الميزات الرئيسية ما يلي:
دائرة للبحث: تتعرف بسرعة على تفاصيل الاتصال وعناوين الويب والمزيد، ممّا يسهل الإجراءات الفورية.
جيميناي مساعد الذكاء الاصطناعي: مساعد متعدد الاستخدامات يربط بين تطبيقات سامسونج وجوجل مع دعم التكاملات مع جهات خارجية مثل سبوتيفاي.
تعزيز فهم اللغة الطبيعية: يتيح التفاعلات البديهية، مثل البحث عن صور محددة أو ضبط الإعدادات باستخدام أوامر بسيطة.
عمر البطارية والشحن
تتميز هواتف "جالاكسي اس 25" و"اس 25 بلاس" ببطاريات بسعة 4000 مللي أمبير و4900 مللي أمبير على التوالي، بينما تم تجهيز "اس 25 الترا" ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير. تدعم الأجهزة الشحن السلكي واللاسلكي، حيث توفر "اس 25 بلاس" و"الترا" سرعات شحن أسرع للمستخدمين أثناء التنقل.
الألوان والأنواع
توفر سلسلة "جالاكسي اس 25" مجموعة من خيارات الألوان المذهلة:
جالاكسي اس 25 واس 25 بلاس: الأزرق البحري، والأزرق الجليدي، والأخضر الربيعي، والفضي الظلي، مع إصدارات حصرية عبر الإنترنت باللون الأزرق الأسود، والأحمر المرجاني، والذهبي الوردي.
جالاكسي اس 25 الترا: التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأبيض الفضي، مع ألوان التيتانيوم الأسود الداكن، والتيتانيوم الأخضر الداكن، والتيتانيوم الذهبي الوردي الحصرية عبر الإنترنت.
التسعير والتوافر في الإمارات العربية المتحدة
سعر سلسلة "جالاكسي اس 25" هو كالتالي:
جالكسي اس 25: 3449 درهم
جالكسي اس 25 بلاس: 3899 درهم
جالكسي اس 25 الترا: 5099 درهم
بدأت الطلبات المسبقة الأمس (22 يناير)، على أن تبدأ المبيعات الرسمية في 7 فبراير 2025. ويمكن للعملاء الذين يقومون بالطلب المسبق عبر موقع سامسونج الإلكتروني الاستمتاع بعرض ترقية سعة تخزين مضاعفة.