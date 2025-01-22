"جالاكسي أنباكد 2025" يكشف عن أحدث منتجات سامسونج اليوم
لم يتبق سوى ساعات قليلة على انطلاق أول حدث "جالاكسي أنباكد 2025" من سامسونج في عام 2025، والترقب في أعلى مستوياته على الإطلاق. وسيقام هذا الحدث في سان خوسيه، كاليفورنيا، يوم الأربعاء 22 يناير، وسيتم فيه الكشف عن أحدث منتجات مجموعة "جالاكسي" من سامسونج، وعلى رأسها سلسلة "جالاكسي إس 25" التي طال انتظارها. بالإضافة إلى الأجهزة، يبدو أن سامسونج على وشك توسيع نظامها البيئي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، كما أشار الإعلان عن الحدث.
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول ما من المرجح أن يتم الكشف عنه وكيف يمكنك مشاهدة الحدث مباشرة:
كيفية مشاهدة "جالاكسي أنباكد 2025"
تنطلق فعاليات "جالاكسي أنباكد 2025" في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، مع توفر البث المباشر على قناة سامسونج على اليوتيوب والموقع الرسمي.
ما الذي يمكن توقعه في حدث "جالاكسي أنباكد 2025"
1. سلسلة جالكسي إس 25
سلسلة الهواتف الرائدة الجديدة من سامسونج ستتصدر الحدث. مع ثلاثة طرازات "جالاكسي إس 25"، "إس 25 بلس"، و "إس 25 ألترا" تعد السلسلة بتحديثات قوية على كافة المستويات.
جالاكسي إس 25 : سيحتوي الطراز القياسي على شريحة "سناب دراجون 8 إليت" الجديدة، ودعم الشحن اللاسلكي (Qi2)، وقدرات الذكاء الاصطناعي المحسنة. كما يُتوقع أن يشهد الهاتف تحديثاً في التصميم، معتمداً على الأناقة المميزة لجالاكسي إس 24. من المتوقع أن تُفتح طلبات ما قبل الشراء مباشرة بعد الحدث، مع تاريخ إصدار مُحتمل في 7 فبراير.
إس 25 بلس : النسخة الأكبر من S25 ستتضمن جميع خصائص النسخة الأصغر، مع إضافة بطارية أكبر، وشاشة أكبر، وشحن سلكي أسرع. المستخدمين الذين يريدون شاشة أكبر دون الترقية إلى النسخة ألترا، قد يكون S25 Plus هو الخيار المثالي.
إس 25 ألترا : الهاتف الرائد من سامسونج سيجمع كل عناصر سلسلة S25، بينما سيرتقي بالمستوى بكاميرا عريضة جديدة ذات دقة أعلى. مع إضافة مواد فاخرة ومواصفات من الدرجة الأولى، قد يغير هذا الجهاز مفهوم الهواتف الذكية الغير قابلة للطي في عام 2025.
2. واجهة مستخدم وان يو آي 7
ستعمل سلسلة جالاكسي إس 25 على "وان يو آي 7"، أحدث برمجيات من سامسونج المبنية على أندرويد 15. يقدم هذا الإصدار "Now Bar"، وهي ميزة مصممة لجعل الإشعارات وإدارة المهام أكثر سهولة. ومع أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة من جالاكسي، من المتوقع أن تجعل "وان يو آي 7" الهواتف الذكية أكثر ذكاءً، مما يعزز راحة المستخدم والتخصيص.
3. جالاكسي آي آر: مشروع "موهان"
بعيداً عن الهواتف الذكية، قد يشهد جهاز الواقع المعزز "مشروع موهان" من سامسونج ظهوره الأول أخيراً. تم التلميح له لأول مرة في عام 2024، وقد تم تطوير هذا الجهاز بالتعاون مع "جوجل" و"كوالكوم". مع إطلاقه المتوقع في 2025، يعتبر حدث "جالاكسي أنباكد" هو المكان المثالي لسامسونج للكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه الخطوة الطموحة في سوق الواقع المعزز.
ترقبوا التحديثات المباشرة مع تطور الحدث.