"جالاكسي أنباكد 2025" يكشف عن أحدث منتجات سامسونج اليوم

لم يتبق سوى ساعات قليلة على انطلاق أول حدث "جالاكسي أنباكد 2025" من سامسونج في عام 2025، والترقب في أعلى مستوياته على الإطلاق. وسيقام هذا الحدث في سان خوسيه، كاليفورنيا، يوم الأربعاء 22 يناير، وسيتم فيه الكشف عن أحدث منتجات مجموعة "جالاكسي" من سامسونج، وعلى رأسها سلسلة "جالاكسي إس 25" التي طال انتظارها. بالإضافة إلى الأجهزة، يبدو أن سامسونج على وشك توسيع نظامها البيئي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، كما أشار الإعلان عن الحدث.