تنبيه أمني لمستخدمي سامسونج: حدثوا أجهزتكم فوراً

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات في البلاد يوم السبت سلسلة من التنبيهات الأمنية، حثت فيها السكان على تحديث أجهزتهم ومتصفحات الإنترنت الخاصة بهم. وكانت الاستشارة موجهة بشكل خاص إلى أولئك الذين يستخدمون أجهزة Apple وGoogle Chrome.