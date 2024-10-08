التكنولوجيا
تنبيه أمني لمستخدمي سامسونج: حدثوا أجهزتكم فوراً
أصدرت شركة التكنولوجيا العملاقة تحديثات أمنية جديدة تعالج العديد من الثغرات الحرجة في نظام أندرويد
أطلقت شركة سامسونج تحديثات أمنية جديدة لمعالجة ثغرتين خطيرتين و28 ثغرة عالية الخطورة في نظام التشغيل أندرويد.
أصدر مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة تنبيهاً يطلب من السكان تحديث أجهزة سامسونج الخاصة بهم.
وحثت الهيئة أيضا السكان على تعميم هذه المعلومات على شركاتهم التابعة وشركائهم.
وفي وقت سابق، أصدرت السلطات في البلاد يوم السبت سلسلة من التنبيهات الأمنية، حثت فيها السكان على تحديث أجهزتهم ومتصفحات الإنترنت الخاصة بهم. وكانت الاستشارة موجهة بشكل خاص إلى أولئك الذين يستخدمون أجهزة Apple وGoogle Chrome.
وحذر مجلس الأمن السيبراني (CSC) السكان من نقاط ضعف "عالية الخطورة" في متصفح Google Chrome، قائلاً إن هذه الثغرات "قد تسمح لجهات خبيثة بتنفيذ تعليمات برمجية ضارة على أنظمة التشغيل الخاصة بك".