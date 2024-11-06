تقنيات"الميتافيرس" تعزز جاهزية مترو دبي لمواجهة الأزمات
في خطوة رائدة على مستوى المنطقة، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تدريباً فريداً باستخدام تقنيات الميتافيرس والتوأم الرقمي، بهدف إدارة حالات الطوارئ والأزمات في شبكة السكك الحديدية بكفاءة عالية.
ويُعتبر هذا التمرين خطوة سبّاقة في تعزيز جاهزية مترو دبي لمواجهة الأزمات، حيث يساعد برنامج إدارة الطوارئ والأزمات التابع لهيئة الطرق والمواصلات من خلال توفير مساحة افتراضية آمنة وغامرة تمكّن جميع الجهات المعنية من اختبار وتحسين تنسيق فرق الاستجابة أثناء الأزمات.
وتمكّن هذه المنصة الفرق من توقع التحديات، وتضمن التعاون الفعال بين الجهات الحكومية، وتعزز استراتيجيات الاستجابة بدقة عالية في السيناريوهات المعقدة في العالم الحقيقي.
ويرسي هذا التمرين معياراً عالمياً جديداً في إدارة الأزمات، من خلال توظيف الحلول الرقمية المتقدمة لرفع مستوى السلامة والكفاءة في البنية التحتية لقطاع النقل، كما يُجسّد إطلاق هذه التجربة الاستراتيجية باستخدام تقنيات الميتافيرس والتوأم الرقمي التزام دبي الراسخ بالابتكار وتطبيق تدابير السلامة العامة الاستباقية. كما يُمثّل خطوة حاسمة في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس، و ترسيخ مكانة دبي كمدينة ذكية رائدة عالمياً.
وقد شارك في التدريب 11 جهة حكومية، بما في ذلك شرطة دبي، والدفاع المدني بدبي، وإدارة أمن المواصلات، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالإضافة إلى شركة "كيوليس إم إتش آي"، مشغل مترو وترام دبي. وقد ضمن هذا التمرين التعاوني نهجاً موحداً للسلامة العامة وإدارة الأزمات، مما مكن جميع الجهات من تقييم حجم الأزمات بشكل واقعي ودعم جهود الاستعداد وفقاً لأعلى المعايير.