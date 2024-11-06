تقنيات"الميتافيرس" تعزز جاهزية مترو دبي لمواجهة الأزمات

وقد شارك في التدريب 11 جهة حكومية، بما في ذلك شرطة دبي، والدفاع المدني بدبي، وإدارة أمن المواصلات، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالإضافة إلى شركة "كيوليس إم إتش آي"، مشغل مترو وترام دبي. وقد ضمن هذا التمرين التعاوني نهجاً موحداً للسلامة العامة وإدارة الأزمات، مما مكن جميع الجهات من تقييم حجم الأزمات بشكل واقعي ودعم جهود الاستعداد وفقاً لأعلى المعايير.