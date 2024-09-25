"تعاونية الاتحاد" بدبي تطلق خدمة الدفع الذاتي للمستهلكين

كما أشار إلى أن تعاونية الاتحاد أطلقت مؤخراً مبادرة تركز على القنوات الرقمية والذكية لتعزيز الاستدامة وتقليل استخدام الورق في منافذ البيع بالتجزئة، وتتضمن هذه المبادرة إرسال حملات ترويجية عبر تطبيقي واتساب وتليجرام وتمكين العملاء من الحصول على بطاقة الولاء "تميز" رقمياً، الأمر الذي لا يسرع عملية الحصول على البطاقة والوصول إلى الخصومات فحسب، بل يقلل أيضاً من استهلاك الورق من خلال تقديم الإيصالات الرقمية بدلاً من الإيصالات الورقية التقليدية.