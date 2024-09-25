"تعاونية الاتحاد" بدبي تطلق خدمة الدفع الذاتي للمستهلكين
أعلنت تعاونية الاتحاد، إحدى شركات التجزئة التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق خدمة الدفع الذاتي كجزء من خدماتها الذكية التي تتيح للمستهلكين إتمام مشترياتهم دون الحاجة للتوجه إلى أمين الصندوق. وتخطط تعاونية الاتحاد حالياً في مراحلها الأولية لتقديم خدمة الدفع الذاتي في جميع فروعها لتسهيل العمليات للمستهلكين.
وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي: "أطلقت إدارة التعاونية أخيراً خدمات جديدة للمستهلكين والمتعاملين معها تتيح أنظمة سداد ذاتي للمشتريات، عبر مجموعة أجهزة ذكية مخصصة للدفع الذاتي في فرعها بمركز الاتحاد مول، وذلك ضمن خططها لتوفير خيارات متعددة لسداد قيمة المشتريات، وتوفير مسارات دفع تتيح تجارب أكثر مرونة وسهولة للمتسوقين".
وأضاف البستكي أن خدمة الدفع الذاتي سيتم توسعتها تدريجياً إلى فروع أخرى لتعاونية الاتحاد في دبي، بعد الإقبال الإيجابي من المستهلكين فور إطلاقها.
وأشار إلى أن خدمة الدفع الذاتي أحدثت ثورة في أساليب التسوق التقليدية في العديد من المتاجر ومراكز التسوق حول العالم، حيث تتيح للعملاء إدارة عملية الدفع الخاصة بهم بشكل مستقل، دون الحاجة إلى مساعدة من موظفي المتجر.
وأضاف البستكي: "توفر الخدمة التي تخطط التعاونية لنشرها في منافذ بيع بأسواق دبي، الوقت، من خلال تجاوز طوابير الدفع الطويلة عند صناديق الدفع التقليدية، كما أنها تعتبر خياراً مريحاً للمتسوقين الذين يفضلون الخصوصية في شراء مشترياتهم".
كما أشار إلى أن تعاونية الاتحاد أطلقت مؤخراً مبادرة تركز على القنوات الرقمية والذكية لتعزيز الاستدامة وتقليل استخدام الورق في منافذ البيع بالتجزئة، وتتضمن هذه المبادرة إرسال حملات ترويجية عبر تطبيقي واتساب وتليجرام وتمكين العملاء من الحصول على بطاقة الولاء "تميز" رقمياً، الأمر الذي لا يسرع عملية الحصول على البطاقة والوصول إلى الخصومات فحسب، بل يقلل أيضاً من استهلاك الورق من خلال تقديم الإيصالات الرقمية بدلاً من الإيصالات الورقية التقليدية.
وأوضح البستكي أن تعاونية الاتحاد أتاحت الفواتير الرقمية عبر تطبيقها ورموز الاستجابة السريعة التي يمكن مسحها في نقطة البيع للحصول على إيصال إلكتروني مع إمكانية الطباعة في حال الرغبة بذلك.
وأكد أن هذه الخدمات ستوفر معايير استدامة أوسع، كما ستوفر مجال أكبر للتحول للخدمات الذكية، وتسرع وتسهل عمليات التسوق في منافذ البيع بمعدلات أكبر.
وأكد البستكي أن قطاع التجزئة في دبي يشهد تحولاً سريعاً لمواكبة التوجهات العالمية في مجال الخدمات الذكية، ما يدعم التوسع في استخدام هذه الأنظمة والخدمات، ويعود هذا النمو إلى رواج نشاط الأفواج السياحية والنمو السكاني المستمر، ما يعزز من تطور قطاع التجزئة.