تضاعف الهجمات الإلكترونية أوسطياً 3 مرات في الربع الأول من 2024
أظهر تقرير صدر يوم الأربعاء أن عدد الهجمات الإلكترونية الناجحة في الشرق الأوسط تضاعف ثلاث مرات في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبحسب دراسة أجرتها شركة (بوزيتيف تكنولوجيز) Positive Technologies، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني القائم على النتائج، فإنه اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024، أدى كل هجوم ناجح ثانٍ ضد المنظمات إلى خرق للبيانات - وهي النتيجة الأكثر شيوعاً للهجمات الإلكترونية في المنطقة خلال الفترة التي تمت دراستها.
وأشار التقرير إلى زيادة كبيرة في هجمات القرصنة وسط تصاعد الصراعات الجيوسياسية. وعلاوة على ذلك، كان الشرق الأوسط هدفاً متكرراً لمجموعات التهديدات المتقدمة المستمرة.
وقالت "إيرينا زينوفكينا"، رئيسة قسم أبحاث تحليلات أمن المعلومات في شركة "بوزيتيف تكنولوجيز": "إن الارتفاع الكبير في هجمات القراصنة النشطاء في الشرق الأوسط يشير إلى تحول في استراتيجيات الصراع الحديثة، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية مكوناً أساسياً. وتشير توقعاتنا إلى أن التوترات المتزايدة في المنطقة قد تؤدي إلى المزيد من هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة على وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، إذا شكلت المجموعات تحالفات، فقد تنفذ هجمات إلكترونية واسعة النطاق ذات إمكانات تدميرية أكبر".
وشنت مجموعات التهديدات المستمرة في المنطقة هجمات إلكترونية معقدة وطويلة الأمد لسرقة البيانات أو جمع المعلومات أو تعطيل العمليات التنظيمية. وقد استهدفت كل مجموعة من مجموعات المجرمين الإلكترونيين التي تم دراستها تقريباً المؤسسات الحكومية مرة واحدة على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، ركزت 69% من هذه المجموعات على قطاع الطاقة، مما يشير إلى نيتها تعطيل البنية التحتية الحيوية.
وكان القطاع العام هو القطاع الأكثر استهدافاً، حيث شكل 24% من جميع الهجمات الإلكترونية على المنظمات. تخزن المؤسسات الحكومية وتعالج كميات هائلة من البيانات السرية، التي يمكن أن تكون منجماً ذهبياً لمجرمي الإنترنت. في النصف الأول من عام 2024، كانت 16% من قوائم الويب المظلم للحصول على معلومات من الشركات الحكومية مرتبطة بدول الشرق الأوسط.
ويأتي قطاع التصنيع في المرتبة الثانية بين القطاعات الأكثر استهدافاً (17%)، ويواجه أيضاً تهديدات إلكترونية تتضمن برامج مسح البيانات. تعمل برامج المسح على مسح البيانات الموجودة على أجهزة التحكم الصناعي المخترقة، مما يتسبب في حدوث اضطرابات كبيرة في البنية التحتية الحيوية. وفي الهجمات على الشركات الإسرائيلية، تم استخدام برنامج مسح البيانات (بي بي ) BiBi، مما جعل بيانات الأنظمة المستهدفة غير قابلة للوصول أو غير صالحة للاستخدام. وبشكل عام، ظلت البرامج الضارة الأداة الأكثر شيوعاً لمهاجمة المنظمات في المنطقة.
استهدف مجرمو الإنترنت المؤسسات باستخدام تكتيكات الهندسة الاجتماعية (54%)، بل وحتى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومع تقدم أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، ارتفعت كمية المحتوى الضار، وزادت هجمات التصيد عبر البريد الإلكتروني بنسبة 222% في النصف الثاني من عام 2023 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022.
ووجد الخبراء أن النتيجة الأساسية للهجمات الإلكترونية الناجحة على المؤسسات في الشرق الأوسط كانت خروقات البيانات. ففي الربع الثالث من عام 2023، شكلت هذه الهجمات 35%، وبحلول النصف الثاني من عام 2024، ارتفعت إلى 49%. ويبلغ متوسط الضرر الناجم عن الهجمات الإلكترونية على المؤسسات في المنطقة ضعف المتوسط العالمي تقريباً.
نظراً للنشاط المتزايد لمجرمي الإنترنت في المنطقة، يوصي الخبراء الشركات بتبني الأمن السيبراني القائم على النتائج، وهو نهج استباقي يهدف إلى تعزيز المرونة السيبرانية. يساعد الأمن السيبراني القائم على النتائج في بناء نظام دفاع آلي شامل ضد الأحداث غير المقبولة، التي تمثل عواقب الهجمات السيبرانية التي قد تمنع المنظمة من تحقيق أهدافها التشغيلية أو الاستراتيجية.
وبحسب زينوفكينا، تواجه الشركات والمؤسسات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة تحديات متنوعة تتطلب تدابير أمنية شاملة واستجابة سريعة. وأضافت: "تدرك الحكومة أهمية حماية البنية التحتية والبيانات الحيوية في ظل التهديدات السيبرانية المتزايدة، وتنفذ مبادرات تشريعية لتعزيز الأمن السيبراني. على سبيل المثال، زادت الإمارات العربية المتحدة استثماراتها في الأمن السيبراني كجزء من خطة الميزانية الجديدة". وعلاوة على ذلك، لتعزيز الأمن السيبراني، تستثمر الشركات المحلية بكثافة في التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وقالت زينوفكينا إن مكافحة الهجمات تتطلب نهجاً خاصاً يعتمد على مفهوم الأمن السيبراني القائم على النتائج. وأضافت: "إذا تم تنفيذ هذا النهج بنجاح، فسيتم بناء البنية الأساسية والعمليات بطريقة تجعل الذين يحاولون الاختراق، حتى لو اخترقوا شبكة المنظمة، غير قادرين على إلحاق أضرار لا يمكن تحملها. بعبارة أخرى، يصبح الهدف الأساسي هو القضاء على إمكانية وقوع أحداث لا يمكن تحملها، وهي الحوادث التي تمنع المنظمة من تحقيق أهدافها التشغيلية أو الاستراتيجية، أو تؤدي إلى تعطيل كبير لأعمالها الأساسية بسبب هجوم إلكتروني".