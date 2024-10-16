تضاعف الهجمات الإلكترونية أوسطياً 3 مرات في الربع الأول من 2024

وقالت "إيرينا زينوفكينا"، رئيسة قسم أبحاث تحليلات أمن المعلومات في شركة "بوزيتيف تكنولوجيز": "إن الارتفاع الكبير في هجمات القراصنة النشطاء في الشرق الأوسط يشير إلى تحول في استراتيجيات الصراع الحديثة، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية مكوناً أساسياً. وتشير توقعاتنا إلى أن التوترات المتزايدة في المنطقة قد تؤدي إلى المزيد من هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة على وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، إذا شكلت المجموعات تحالفات، فقد تنفذ هجمات إلكترونية واسعة النطاق ذات إمكانات تدميرية أكبر".

وشنت مجموعات التهديدات المستمرة في المنطقة هجمات إلكترونية معقدة وطويلة الأمد لسرقة البيانات أو جمع المعلومات أو تعطيل العمليات التنظيمية. وقد استهدفت كل مجموعة من مجموعات المجرمين الإلكترونيين التي تم دراستها تقريباً المؤسسات الحكومية مرة واحدة على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، ركزت 69% من هذه المجموعات على قطاع الطاقة، مما يشير إلى نيتها تعطيل البنية التحتية الحيوية.

وكان القطاع العام هو القطاع الأكثر استهدافاً، حيث شكل 24% من جميع الهجمات الإلكترونية على المنظمات. تخزن المؤسسات الحكومية وتعالج كميات هائلة من البيانات السرية، التي يمكن أن تكون منجماً ذهبياً لمجرمي الإنترنت. في النصف الأول من عام 2024، كانت 16% من قوائم الويب المظلم للحصول على معلومات من الشركات الحكومية مرتبطة بدول الشرق الأوسط.

ويأتي قطاع التصنيع في المرتبة الثانية بين القطاعات الأكثر استهدافاً (17%)، ويواجه أيضاً تهديدات إلكترونية تتضمن برامج مسح البيانات. تعمل برامج المسح على مسح البيانات الموجودة على أجهزة التحكم الصناعي المخترقة، مما يتسبب في حدوث اضطرابات كبيرة في البنية التحتية الحيوية. وفي الهجمات على الشركات الإسرائيلية، تم استخدام برنامج مسح البيانات (بي بي ) BiBi، مما جعل بيانات الأنظمة المستهدفة غير قابلة للوصول أو غير صالحة للاستخدام. وبشكل عام، ظلت البرامج الضارة الأداة الأكثر شيوعاً لمهاجمة المنظمات في المنطقة.