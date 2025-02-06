"تشات جي بي تي" يتيح البحث بدون تسجيل للمستخدمين
أعلنت شركة "أوبين أيه أي" OpenAI يوم الخميس أن مستخدمي "تشات جي بي تي Chat GPT" لم يعودوا بحاجة إلى التسجيل لاستخدام روبوت المحادثة بالذكاء الاصطناعي.
في السابق، كان يتعين على المستخدمين تسجيل الدخول إلى موقع "بحث تشات جي بي تي " لإدخال مطالباتهم وطرح الأسئلة من أجل الحصول على الحلول.
صرحت شركة "أوبين أيه أي" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "أصبح البحث في تشات جي بي تي متاحاً الآن للجميع على chatgpt.com، ولا يلزم التسجيل."
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الخدمة ستُطلق على مستوى العالم، حيث أنه على الرغم من المحاولات التي قامت بها صحيفة خليج تايمز، لا يزال الموقع الإلكتروني يوفر خيار التسجيل أو تسجيل الدخول أو البقاء مسجلاً.
أطلقت شركة "أوبين أيه أي" OpenAI محرك البحث في البداية للمشتركين فقط، ثم سرعان ما جعلته متاحاً لجميع المستخدمين من خلال طرحه في نفس العام. ومع ذلك، لا يزال المستخدمون بحاجة إلى حساب للوصول إلى الخدمة، حيث أن عدم وجود حساب يسمح بعدد محدود من المحاولات لفترة زمنية معينة.
ومن المرجح أن تضع هذه الخطوة ضغوطاً على محركات البحث مثل جوجل وبينغ، إذ ستكون المنصة الآن في متناول الجميع بسهولة.
أعلنت شركة تشات جي بي تي مؤخراً عن إطلاق أداة جديدة تسمى "البحث العميق" وسط المنافسة مع روبوت الدردشة الصيني الصاعد (ديب سيك) في صناعة الذكاء الاصطناعي.
أثارت شركة (ديب سيك) DeepSeek، وهي شركة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ضجة في وادي السيليكون، حيث أثار أداؤها العالي وتكلفتها المنخفضة المفترضة دعوات للمطورين في الولايات المتحدة للتحرك بشكل أسرع.
قالت شركة "أوبين أيه أي" (OpenAI)، التي ساعدت أداة "تشات جي بي تي" (ChatGPT) الخاصة بها لظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي في الوعي العام في عام 2022، إن أداتها الجديدة "تنجز في عشرات الدقائق ما قد يستغرق من الإنسان ساعات عديدة".
مع مدخلات من وكالة فرانس برس