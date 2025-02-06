"تشات جي بي تي" يتيح البحث بدون تسجيل للمستخدمين

أطلقت شركة "أوبين أيه أي" OpenAI محرك البحث في البداية للمشتركين فقط، ثم سرعان ما جعلته متاحاً لجميع المستخدمين من خلال طرحه في نفس العام. ومع ذلك، لا يزال المستخدمون بحاجة إلى حساب للوصول إلى الخدمة، حيث أن عدم وجود حساب يسمح بعدد محدود من المحاولات لفترة زمنية معينة.

ومن المرجح أن تضع هذه الخطوة ضغوطاً على محركات البحث مثل جوجل وبينغ، إذ ستكون المنصة الآن في متناول الجميع بسهولة.