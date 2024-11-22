تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص على"واتساب" قريباً

في تطبيق WhatsApp، كل ما عليك فعله هو النقر على "الإعدادات"، ثم الانتقال إلى "الدردشات"، ثم تحديد "نصوص الرسائل الصوتية". وبموجب هذا الخيار، ستتمكن من "تشغيل النصوص الصوتية أو إيقاف تشغيلها وتحديد لغة النصوص الصوتية"، حسبما ذكرت WhatsApp.