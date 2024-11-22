تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص على"واتساب" قريباً
هل سبق لك أن تلقيت رسالة صوتية عبر تطبيق"واتساب" WhatsApp أثناء التسوق في سوق مزدحم وصاخب، بحيث لا يمكنك سماع أي شيء؟ أو ربما كنت في مكتب مفتوح وهادئ، ويمكن لزميلك في المقعد المجاور لك أن يتنصت بسهولة بمجرد الضغط على زر التشغيل.
أطلقت شركة واتساب ميزة جديدة من شأنها حل المشكلة ومساعدة المستخدمين على "قراءة" الملاحظات الصوتية أثناء تنقلهم وعدم قدرتهم على التوقف للاستماع إلى هذه الرسائل.
وأعلنت المنصة، الخميس، أنه قريباً، سيتمكن المستخدمون من الحصول على نسخة نصية فورية للمحادثات الصوتية.
وقالت منصة الرسائل في استشارة: "يمكن تحويل الرسائل الصوتية إلى نص لمساعدتك على مواكبة المحادثات بغض النظر عما تفعله".
ولضمان خصوصية المستخدمين، أضافت الشركة أن "النصوص يتم إنشاؤها على جهازك بحيث لا يستطيع أي شخص آخر، حتى واتساب، سماع أو قراءة رسائلك الشخصية".
كيف يعمل
في تطبيق WhatsApp، كل ما عليك فعله هو النقر على "الإعدادات"، ثم الانتقال إلى "الدردشات"، ثم تحديد "نصوص الرسائل الصوتية". وبموجب هذا الخيار، ستتمكن من "تشغيل النصوص الصوتية أو إيقاف تشغيلها وتحديد لغة النصوص الصوتية"، حسبما ذكرت WhatsApp.
بمجرد تشغيل الخيار، سيتمكن المستخدم من الحصول على نص مكتوب لملاحظة صوتية عن طريق الضغط لفترة طويلة على الرسالة والنقر فوق "نسخ".
وحتى كتابة هذه السطور، لم تتوفر الميزة بعد لمستخدمي دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت واتساب: "سيتم طرح النصوص المكتوبة عالميًا خلال الأسابيع المقبلة مع بضع لغات مختارة للبدء، على الرغم من أننا نخطط لإضافة المزيد من اللغات خلال الأشهر المقبلة".