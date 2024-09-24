تحديث منصة "كومباس" لتعزيز الإنتاجية والذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة "كور42" (Core42)، وهي شركة تابعة لمجموعة "جي42" (G42) ومزود الحلول السحابية السيادية والبنية التحتية والخدمات الذكية، عن تحديث منصة "كومباس" (Compass)، النموذج الأحدث من مجموعة "كومباس". تقدم هذه المنصة ميزات جديدة، بما في ذلك تطبيق "كومباس تشات" (Compass Chat) للهواتف النقالة، والذي يهدف إلى تمكين الشركات والمطورين من دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة وإتاحة القدرات التحتية لبناء مجموعة متنوعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية.
وشهدت النسخة 2.0 من "كومباس" التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام علامة فارقة، حيث تم دمج مسرعات "كوالكوم كلاود ايه آي 100 الترا انفيرينس" (Qualcomm Cloud AI 100 Ultra inference)، مما أتاح للعملاء والشركاء الاستفادة من مجموعة واسعة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية والتضمينات ورؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية المُحسّنة مسبقاً.
وتوفر "كومباس" منصة استدلال قوية مع واجهات برمجة التطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة وواجهة الدردشة وخيارات النشر المرنة عبر "ازور" (Azure) ومراكز البيانات المحلية. تعمل المنصة على تمكين المطورين من بناء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم والاستفادة من الأدوات التي تمكن من سيادة البيانات.
وقالت شركة "كور42" إنها تواصل التزامها بالابتكار من خلال تقديم منصة "كومباس" المحسنة وميزة تطبيق "كومباس تشات" الجديد للهواتف المحمولة. تمت إعادة تصميم منصة "كومباس" بالكامل لتحسين التنقل وسهولة الوصول، بينما يقدم تطبيق "كومباس تشات" مساعداً متقدماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمماً لزيادة الإنتاجية والكفاءة للمنظمات التي تسعى لتحسين أداء الموظفين.
قال "راغو تشاكرافارثي"، نائب الرئيس التنفيذي للهندسة في "كور42": "تُعد منصة "كومباس" شهادة على سعي "كور42" نحو التميز والابتكار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ستعيد الإضافات إلى منصة "كومباس" المعاد تصميمها بالإضافة إلى تقديم تطبيق "كومباس تشات" إعادة تعريف كيفية تفاعل الشركات مع الذكاء الاصطناعي وتوفير قدر أكبر من المرونة والكفاءة في العصر الرقمي اليوم".
تمكّن المنصة الجديدة المطورين من مراقبة وتحليل استخدامهم داخل البوابة مع الحصول على رؤى قيمة. وتتضمن الآن نموذج "ستيبل ديفيوجن" (Stable Diffusion) لتحويل النص إلى صورة من أجل توليد صور عالية الجودة، الطباعة، واستجابات سريعة للاستفسارات المعقدة، كل ذلك بطريقة فعالة من حيث الموارد. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر نموذج "ميكسترال 8 اكس 7 بي" (Mixtral 8x7B)، وهو مزيج متفرق من الخبراء (SMoE) بأوزان مفتوحة، من خلال منصة "كومباس"، مما يتيح توليد نص متقدم لتطبيقات متنوعة.
تطبيق "كومباس تشات"، المتاح الآن على نظامي "اندرويد" و"آي او اس"، هو تطبيق مخصص لتعزيز الإنتاجية مع ميزات أمان قوية. يندمج التطبيق مع "انترا آي دي" (Entra ID) (المعروف سابقاً باسم "اكتيف دايركتوري" Active Directory) لتبسيط عملية التسجيل وتعزيز أمان المستخدم. باستخدام تقنية استرجاع المعلومات المعززة (RAG)، المدمجة مع "كونفلونس" (Confluence) و"ازور بلوب ستوراج" (Azure Blob storage)، يحسن التطبيق دقة وموثوقية البيانات. كما يوفر واجهة موحدة تجمع بين سجلات العمل وتاريخ البحث عبر الإنترنت، مما يعزز تجربة المستخدم.
وقال "تشاكرافارثي": "يوفر "كومباس تشات" إمكانية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل "جي بي تي - 4 او" (GPT-4o) و"جي ايه آي اس 30 بي" (JAIS 30B)، مما يضمن قدرات معالجة اللغة المتقدمة. كما يدعم اللغتين العربية والإنجليزية ويوفر محادثات سلسة ومتزامنة عبر الأجهزة، مما يسمح للمستخدمين بالحفاظ على الإنتاجية سواء كانوا في مكاتبهم أو خارجاً".
ومن خلال تجديد منصة "كومباس"، تعزز "كور42" توافقها مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي. وتوفر ضوابط خصوصية البيانات المحسنة في المنصة حلول ذكاء اصطناعي آمنة ومحلية مصممة خصيصاً للشركات، مما يعكس التزام دولة الإمارات بحماية المعلومات الحساسة مع تعزيز تكامل الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات.