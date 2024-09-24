تحديث منصة "كومباس" لتعزيز الإنتاجية والذكاء الاصطناعي

تمكّن المنصة الجديدة المطورين من مراقبة وتحليل استخدامهم داخل البوابة مع الحصول على رؤى قيمة. وتتضمن الآن نموذج "ستيبل ديفيوجن" (Stable Diffusion) لتحويل النص إلى صورة من أجل توليد صور عالية الجودة، الطباعة، واستجابات سريعة للاستفسارات المعقدة، كل ذلك بطريقة فعالة من حيث الموارد. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر نموذج "ميكسترال 8 اكس 7 بي" (Mixtral 8x7B)، وهو مزيج متفرق من الخبراء (SMoE) بأوزان مفتوحة، من خلال منصة "كومباس"، مما يتيح توليد نص متقدم لتطبيقات متنوعة.