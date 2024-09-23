"انكر" تسحب بنوك الطاقة من الأسواق لمخاطر الحريق

أولاً، تحقق من الجزء السفلي من بنك الطاقة وتأكد من وجود التالي: Anker 334 MagGo Battery (PowerCore 10K)/Anker Power Bank/Anker MagGo Power Bank، الطراز: A1642/A1647/A1652.

يمكنك أيضاً البحث عن الرقم التسلسلي المكون من 16 رقماً. إذا كان الرقم التسلسلي أقل من 16 رقماً، فهذا يعني أن المنتج ليس من الأنواع التي سيتم سحبها. لاحظ أن الحرفين "O" و"I" غير مستخدمين في هذه الطرز. وقد يكون الرقم صفر مكتوباً بشكل خاطئ على أنه الحرف O، وفقاً لما ذكرته الشركة.

على الموقع الرسمي، قم بالتحقق من الرقم التسلسلي واملأ معلومات سحب المنتج.

قم بتخزين الجهاز في مكان آمن، ولا تقم بإلقاء بنك الطاقة في سلة المهملات أو سلة إعادة التدوير. يجب التخلص من الجهاز في منشأة تقبل بطاريات الليثيوم، كما يجب على العملاء الامتناع عن التخلص منه للشركة أو أمازون أو أي طرف آخر.