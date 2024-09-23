"انكر" تسحب بنوك الطاقة من الأسواق لمخاطر الحريق
تم سحب بعض موديلات بنوك الطاقة (بانك باور) الخاصة بشركة "انكر" من الأسواق بسبب عيوب في التصنيع قد تؤدي إلى حدوث حريق.
وتشتهر شركة "انكر انوفيشنز" - وهي شركة تكنولوجيا تأسست في وادي السيليكون عام 2011 - بأجهزة الشحن وسماعات الرأس ومكبرات الصوت وإكسسوارات الهواتف الذكية.
ويأتي الخطر من بعض بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في بطارية Anker 334 MagGo (PowerCore 10K) وبنك الطاقة Anker وبنك الطاقة Anker MagGo. تم تحذير العملاء من عدم إلقاء بنك الطاقة في سلة المهملات أو سلة إعادة التدوير.
وقالت الشركة إن "عدداً قليلاً فقط من البطاريات (الدفعة المستخدمة في المنتجات من 3 يناير 2024 إلى 17 سبتمبر 2024) قد تحتوي على هذا العيب"؛ ومع ذلك، فإن عمليات السحب بدأت "من باب الحرص الشديد".
إليك ما يجب عليك فعله إذا كنت تمتلك أحد النماذج التي تم سحبها من الأسواق:
أولاً، تحقق من الجزء السفلي من بنك الطاقة وتأكد من وجود التالي: Anker 334 MagGo Battery (PowerCore 10K)/Anker Power Bank/Anker MagGo Power Bank، الطراز: A1642/A1647/A1652.
يمكنك أيضاً البحث عن الرقم التسلسلي المكون من 16 رقماً. إذا كان الرقم التسلسلي أقل من 16 رقماً، فهذا يعني أن المنتج ليس من الأنواع التي سيتم سحبها. لاحظ أن الحرفين "O" و"I" غير مستخدمين في هذه الطرز. وقد يكون الرقم صفر مكتوباً بشكل خاطئ على أنه الحرف O، وفقاً لما ذكرته الشركة.
على الموقع الرسمي، قم بالتحقق من الرقم التسلسلي واملأ معلومات سحب المنتج.
قم بتخزين الجهاز في مكان آمن، ولا تقم بإلقاء بنك الطاقة في سلة المهملات أو سلة إعادة التدوير. يجب التخلص من الجهاز في منشأة تقبل بطاريات الليثيوم، كما يجب على العملاء الامتناع عن التخلص منه للشركة أو أمازون أو أي طرف آخر.
يمكن للعملاء البدء في عملية الاستبدال من انكر عن طريق تقديم ما يلي:
إثبات الشراء (على سبيل المثال، تأكيد الطلب).
صورة لرقم الموديل الموجود على الجزء الخلفي أو الجانبي من بنك الطاقة
الرقم التسلسلي (SN) للجهاز