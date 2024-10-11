الذكاء الاصطناعي ينمو أوسطياً بنسبة 44.8٪ سنوياً

إن العوامل مثل التأثيرات الثقافية، والشكوك، والافتقار إلى إطار تنظيمي شامل، تشكل تحديات إضافية. "ينطبق ذلك بشكل خاص في المناطق التي لديها قوانين صارمة بشأن خصوصية البيانات، حيث يعد بناء الثقة في الذكاء الاصطناعي ووضع المبادئ التوجيهية الأخلاقية أمراً بالغ الأهمية للاستخدام المسؤول وذو شفافية. وعلى الرغم من وجود هذه العقبات، إلا أن التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي لا يمكن إنكاره، وقد لا يكون الانسحاب من سباق تبني الذكاء الاصطناعي خياراً قابلاً للتطبيق للشركات التي تتطلع إلى البقاء قادرة على المنافسة. من وجهة نظرنا، لا يزال العديد من عملائنا في مرحلة "إثبات أهمية المفهوم" في رحلتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا زالوا مترددين في الانتقال إلى الإنتاج الكامل. إن هذا تقدم طبيعي لأي مبادرة تحويلية. في تيك ماهندرا، نتعامل مع هذا التحدي من خلال توفير إدارة فعالة للتغيير وتوجيه عملائنا خلال كل خطوة من خطوات عملية تنفيذ الذكاء الاصطناعي، ونضمن لهم انتقال سلس من إثبات أهمية المفهوم إلى تبني الذكاء الاصطناعي بشكل كامل".