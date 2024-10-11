الذكاء الاصطناعي ينمو أوسطياً بنسبة 44.8٪ سنوياً
تشير الدراسات إلى أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قُدِّر بنحو 11.92 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 44.8 في المائة من عام 2024 إلى عام 2030.
وقال نائب رئيس الأعمال في شركة "تيك ماهندرا" في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا "رام راماشاندران": "نتوقع زيادة بنسبة 30 في المائة في مشاريع الذكاء الاصطناعي في أسواق الإمارات والشرق الأوسط".
وتماشياً مع هذا النمو، أطلقت شركة تيك ماهندرا مؤخراً مركزاً للتميز في الحوسبة السحابية في المنطقة، والذي تم تصميمه بأهداف استراتيجية للتركيز على ماهندرا في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات. وتضعنا هذه الخطوة في طليعة السوق في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات.
وقال "راماشاندران": "نحن نتعاون مع العملاء "امبليف إيه اي" لاستكشاف - مجموعة عروض الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على نشر الذكاء الاصطناعي المسؤول وتوسيع نطاقه. من خلال "امبليف إيه اي"، تسعى تيك ماهندرا إلى تمكين الشركات من تعزيز الإمكانات البشرية ومعالجة التحديات المعقدة، وبالتالي تأمين عملياتها التجارية في المستقبل".
إن تبني الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط في أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث تعد المنطقة مستقبلاً قوياً للابتكار والتقنيات الناشئة. وقال "راماشاندران": "يستكشف كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى الذكاء الاصطناعي عبر مبادرات الأعمال المختلفة، من تحسين تجربة العملاء من خلال تفاعلات الدردشة الآلية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتواصل متعدد القنوات، إلى دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق سلاسل التوريد. إن الاهتمام بتبني الذكاء الاصطناعي واضح في القطاعات المتعددة".
ومع ذلك، وعلى الرغم من الفوائد المحتملة، فإن تبني الذكاء الاصطناعي في المنطقة لا يخلو من التحديات، كما يقول "راماكاندران"، وأضاف: "إن أحد المخاوف الرئيسية حول الأمر هو فقدان الوظائف. ووفقاً لتقارير الصناعة، يمكن أتمتة ما يصل إلى 45 في المائة من الوظائف الحالية في المنطقة بحلول عام 2030. وفي حين يمثل ذلك تحدياً، إلا أنه يوفر أيضاً فرصة كبيرة لإعادة تأهيل القوى العاملة وإعدادها لمستقبل مدفوع بالذكاء الاصطناعي".
إن العوامل مثل التأثيرات الثقافية، والشكوك، والافتقار إلى إطار تنظيمي شامل، تشكل تحديات إضافية. "ينطبق ذلك بشكل خاص في المناطق التي لديها قوانين صارمة بشأن خصوصية البيانات، حيث يعد بناء الثقة في الذكاء الاصطناعي ووضع المبادئ التوجيهية الأخلاقية أمراً بالغ الأهمية للاستخدام المسؤول وذو شفافية. وعلى الرغم من وجود هذه العقبات، إلا أن التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي لا يمكن إنكاره، وقد لا يكون الانسحاب من سباق تبني الذكاء الاصطناعي خياراً قابلاً للتطبيق للشركات التي تتطلع إلى البقاء قادرة على المنافسة. من وجهة نظرنا، لا يزال العديد من عملائنا في مرحلة "إثبات أهمية المفهوم" في رحلتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا زالوا مترددين في الانتقال إلى الإنتاج الكامل. إن هذا تقدم طبيعي لأي مبادرة تحويلية. في تيك ماهندرا، نتعامل مع هذا التحدي من خلال توفير إدارة فعالة للتغيير وتوجيه عملائنا خلال كل خطوة من خطوات عملية تنفيذ الذكاء الاصطناعي، ونضمن لهم انتقال سلس من إثبات أهمية المفهوم إلى تبني الذكاء الاصطناعي بشكل كامل".
إن مسار نمو شركة تيك ماهندرا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، مدفوع بالتبني السريع في المنطقة لتقنية الجيل الخامس والمدن الذكية ومبادرات التحول الرقمي.
وقال "راماشاندران": "على مدى السنوات القليلة الماضية، تضاعف حجم أعمالنا في الشرق الأوسط، حيث قمنا بتأسيس عمليات في ست دول من دول مجلس التعاون الخليجي. ومع أكثر من 3000 موظف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، فإننا نخدم أكثر من 80 عميلاً، في قطاعات رئيسية مثل الاتصالات والخدمات المصرفية والحكومة والرعاية الصحية والسفر والخدمات اللوجستية".
وفي الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، تركز شركة تيك ماهندرا على القطاعات التي تشهد تحولاً رقمياً سريعاً، بما في ذلك الخدمات العامة والطاقة والمرافق والخدمات المالية. وأضاف: "من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنيات الحوسبة السحابية وتحويل العمليات وقدرات الجيل الخامس، نساعد العملاء على تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وإطلاق العنان لنماذج أعمال جديدة. وعلاوة على ذلك، يتمتع قطاع النفط والغاز لدينا بخبرة غنية في خدمة صناعة النفط والغاز لأكثر من 15 عاماً ونحن نعمل مع أكثر من 30 عميلاً في هذا القطاع على مستوى العالم عبر خدمات منذ المراحل التمهيدية والوسطى والنهائية وفي مجال حقول النفط".
لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالفعل تحولاً رقمياً هائلاً في قطاعات رئيسية مثل التمويل والرعاية الصحية والتعليم، حيث قدمت الثورة الصناعية الرابعة التعلم الآلي وتحليلات البيانات الضخمة لإعادة تشكيل هذه الصناعات. وقد أدت الثورة الرقمية في الشرق الأوسط إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية. وقال "راماشاندران": "أظهرت العديد من تقارير الأبحاث ازدياد الشمول المالي، وتحسن نضج المنتجات الرقمية. من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، نقدم حلولاً مبتكرة للخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI)، وتبسيط العمليات الرئيسية مثل دمج العملاء، و(اعرف عميلك) القائمة على الفيديو، وإدارة الثروات، وتقنيات المعالجة المسبقة المعرفية، ومعالجة المطالبات المباشرة، وعروض استعلامات سوق الأوراق المالية في الوقت الفعلي".