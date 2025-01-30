الذكاء الاصطناعي يقود التحول الرقمي في أوسطياً وإفريقيا
بلغ إجمالي الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا 4.5 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 14.6 مليار دولار بحلول عام 2028، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 34%.
ويأتي ذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن شركة البيانات الدولية، حيث أرجعت شركة الأبحاث والاستشارات التكنولوجية العالمية هذا النمو السريع إلى التزام المنطقة الراسخ بالتحول نحو اقتصاد رقمي مدفوع بالذكاء الاصطناعي.
ومع استمرار منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في إعطاء الأولوية لاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، تتسارع الاستثمارات في البنية الأساسية، والمنصات، ونماذج الأساس، والحوكمة، وهندسة البيانات، والمهارات. وفي الوقت نفسه، تتحوّل المنظمات في جميع أنحاء المنطقة بشكل متزايد من التجريب إلى التبني على نطاق واسع ومن إثبات المفهوم إلى إثبات القيمة.
وتسلط أحدث أبحاث شركة البيانات الدولية الضوء على التأثير الاقتصادي التحويلي للذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن تساهم هذه التكنولوجيا بمبلغ 19.9 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وتشكل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وسيولّد كل دولار يتم إنفاقه على حلول الذكاء الاصطناعي تأثيراً اقتصادياً بقيمة 4.6 تريليون دولار من خلال المساهمات غير المباشرة والمستحثة، ممّا يعزز دور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للابتكار والإنتاجية.
وقال "كروفورد ديل بريتي"، الرئيس العالمي لشركة البيانات الدولية: "تحتضن المنظمات هذا التحول، حيث يتوقع 89% من قادة تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم استقرار الميزانيات أو زيادتها في عام 2025 لإعطاء الأولوية للمبادرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي. تتمتع منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بموقع فريد لقيادة ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية. من خلال الاستثمارات الصحيحة في البنية التحتية الرقمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي، يمكن للمنظمات في جميع أنحاء المنطقة فتح فرص اقتصادية غير مسبوقة ووضع معيار عالمي للابتكار".
وقال "جوتي لالتشانداني"، المدير الإقليمي لشركة البيانات الدولية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وآسيا الوسطى والهند: "لا شك أن تبني الذكاء الاصطناعي بدأ في تحويل المشهد التجاري في المنطقة. ومع ذلك، فإن المستقبل يتطلب التركيز المستمر على بناء أنظمة بيئية قوية، وتعزيز تنمية المهارات، وضمان حلول الحوسبة السحابية ومراكز البيانات القابلة للتطوير لتغذية المرحلة التالية من النمو الرقمي".