الذكاء الاصطناعي يقود التحول الرقمي في أوسطياً وإفريقيا

وتسلط أحدث أبحاث شركة البيانات الدولية الضوء على التأثير الاقتصادي التحويلي للذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن تساهم هذه التكنولوجيا بمبلغ 19.9 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وتشكل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وسيولّد كل دولار يتم إنفاقه على حلول الذكاء الاصطناعي تأثيراً اقتصادياً بقيمة 4.6 تريليون دولار من خلال المساهمات غير المباشرة والمستحثة، ممّا يعزز دور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للابتكار والإنتاجية.