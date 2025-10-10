الذكاء الاصطناعي يقود الأمن السيبراني

فتحليل مسارات الهجوم يكشف عن العلاقات التي يمكن للمهاجمين استغلالها للوصول إلى الأصول الحساسة، بالإضافة إلى محاكاة سلوك المهاجمين، حيث يتحقق الذكاء الاصطناعي من الثغرات القابلة للاستغلال فعليًا، مما يمكّن الفرق من التركيز على المشكلات التي يمكن أن تؤدي مباشرة إلى هجوم إن لم تُعالج، هذا التحول يحول المشهد الأمني المشتت إلى استراتيجية دفاعية متماسكة قائمة على الأولويات.