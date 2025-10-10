الذكاء الاصطناعي يقود الأمن السيبراني

في المشهد الرقمي المتسارع، لم يعد الأمن السيبراني يقتصر على مجرد الاستجابة للحوادث بعد وقوعها، بل أصبح يتطلب نهجًا استباقيًا يركز على منع الهجمات قبل أن تبدأ. وهنا يبرز دور منصات إدارة التعرض (Exposure Management) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تمثل تحولًا جذريًا في كيفية تعامل المؤسسات مع المخاطر.
الانتقال من رصد الثغرات إلى التنبؤ بالهجمات
وفي هذا السياق يقول ماهر جاد الله، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة تينابل: إن ما يميز المقاربات الحديثة لإدارة التعرض عن الحلول التقليدية هو قدرتها على تجاوز مجرد إدراج الثغرات. وهذا ما نعمل عليه في منصة "تينابل"، فباستخدام الذكاء الاصطناعي، تقوم هذه المنصة بتحليل تريليونات من نقاط البيانات عبر كامل مساحة الهجوم من البنى التحتية لتقنية المعلومات والسحابة إلى التقنيات التشغيلية والهويات. والهدف ليس فقط معرفة "ما هي الثغرات الموجودة"، بل الإجابة على السؤال الأهم: "أين يرجح أن يكون الهجوم التالي؟".
هذا التحليل المتقدم، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، يقلّص نطاق المخاطر الحرجة بشكل كبير. بدلًا من ملاحقة كل تنبيه، تستطيع فرق الأمن التركيز على نسبة ضئيلة (قد تصل إلى 1-2%) من نقاط التعرض التي تشكل خطرًا حقيقيًا وفعليًا على الأعمال.
دمج الذكاء الاصطناعي لتحليل مسارات الهجوم
يُدمج الذكاء الاصطناعي بعمق في تحليل المخاطر، محوّلًا البيانات الخام إلى معلومات موحدة وقابلة للتنفيذ. يتمثل هذا الدمج في: ربط النقاط القاتلة، فيربط محرك التحليل بين الثغرات، وأخطاء التهيئة، والصلاحيات الخطِرة عبر الأنظمة المختلفة مثل Active Directory وCloud
فتحليل مسارات الهجوم يكشف عن العلاقات التي يمكن للمهاجمين استغلالها للوصول إلى الأصول الحساسة، بالإضافة إلى محاكاة سلوك المهاجمين، حيث يتحقق الذكاء الاصطناعي من الثغرات القابلة للاستغلال فعليًا، مما يمكّن الفرق من التركيز على المشكلات التي يمكن أن تؤدي مباشرة إلى هجوم إن لم تُعالج، هذا التحول يحول المشهد الأمني المشتت إلى استراتيجية دفاعية متماسكة قائمة على الأولويات.
استراتيجية الوقاية الاستباقية
كما تساعد المنصة إدارة التعرض الحديثة في منع الهجمات بشكل جذري من خلال تحويل النهج الأمني من نموذج الاكتشاف والاستجابة التفاعلي إلى استراتيجية المنع والحماية الاستباقية. تتحقق الوقاية عبر توجيه دقيق للجهود المحدودة لفرق الأمن. فهي تحدد بدقة المسار اللازم لكسر سلسلة الهجوم قبل أن تبدأ، بالتركيز على نقاط التعرض ذات الأولوية التي يستهدفها المهاجمون بالفعل في البيئات الواقعية.
تسريع القرار وإعداد التقارير
وأضاف جاد الله قائلا: لتسريع وتبسيط عمليات اتخاذ القرار، تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي ولوحات المعلومات الديناميكية بترجمة كميات ضخمة من البيانات التقنية إلى مخاطر تجارية واضحة وسياقية. هذا يسمح لمدراء الأمن بالابتعاد عن الحديث عن الثغرات التقنية والتوجه نحو إظهار الأثر المباشر لجهودهم: "إذا أصلحنا هذه النقاط، فسوف نمنع اختراقًا يؤثر مباشرة على خط الإنتاج لدينا."
كما يتم تصميم هذه المنصات لتوحيد العمل وتحفيز التعاون. فهي توفر تحليلات التعرض وتتبع الأداء ورؤى واضحة لعمليات الإصلاح. ويمكن تصدير هذه البيانات ومشاركتها بسهولة عبر واجهات برمجية موثقة (API) ومنظومات تكامل واسعة، مما يضمن تدفق بيانات المخاطر مباشرة إلى أنظمة تقنية المعلومات وإدارة حل المشاكل والامتثال، ويدعم أتمتة سير العمل وإعداد تقارير التدقيق المركزية.
الإدارة المركزية والتحول الاستراتيجي
ويوضح جاد الله كيفية إدارة المنصة مركزيا بالنسبة للمؤسسات الكبرى والمتعددة الجنسيات، ويقول: تُعد الإدارة المركزية للبيئات الموزعة ركيزة أساسية. فالمنصات الحديثة تزيل الحواجز بين الأنظمة لتوحيد رؤية المخاطر السيبرانية عبر منصة واحدة تغطي كامل مساحة الهجوم، سواء كانت بنية تحتية لتقنية المعلومات في دولة، أو بيئات سحابية في أخرى، أو أنظمة تشغيلية في مصنع بعيد.
أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية السعودية 2030
وأكد جاد الله أن المنصة تعد ممكّنًا استراتيجيًا لمبادرات مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية السعودية 2030، فهذه البرامج الوطنية تعتمد على التحول الرقمي الواسع وبناء المدن الذكية. وإذا كانت التقنيات الأساسية معرضة للاختراق، فإن الرؤية بأكملها تصبح في خطر. ومن خلال تقديم رؤية موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تغطي كامل مساحة الهجوم عبر البنى التحتية لتقنية المعلومات والسحابة والبنى التحتية الحيوية، وتضمن المنصة أن تتمكن المؤسسات من تنفيذ طموحاتها الرقمية بثقة، مع القضاء على التعرض للمخاطر السيبرانية التي تهدد الاستقرار الوطني والنمو الاقتصادي.