الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف خدمة العملاء في صناعة السيارات
لطالما سيطرت على مجال تفاعل العملاء روبوتات الدردشة الجامدة القائمة على النصوص، والتي لا تقدم سوى القليل خارج الاستجابات المبرمجة مسبقاً، ولكن جيلاً جديداً من الذكاء الاصطناعي يجعل هذه الأنظمة عتيقة. على عكس الذكاء الاصطناعي التقليدي، الذي يتبع بشكل أساسي أشجار القرار، يعمل الذكاء الاصطناعي الوكيل مع الاستقلالية - فهم السياق، واتخاذ القرارات، وتنفيذ سير الأعمال المعقدة دون تدخل بشري. هذا التحوّل يعيد تعريف تفاعلات العملاء، لا سيما في الصناعات التي يكون فيها الدعم في الوقت الفعلي أمراً بالغ الأهمية.
وتستفيد هذه الأنظمة من كميات هائلة من بيانات الأعمال لتفسير وتعلّم وتنفيذ المهام الكاملة عبر أنظمة متعددة، ممّا يسد الفجوة بين الأتمتة والخدمة على مستوى الإنسان. يصف "بيرود شيث"، مؤسس ورئيس تنفيذي لمنصة الذكاء الاصطناعي الرائدة "جوبشوب"، هذا التحول بأنه تحول نحو الذكاء الاصطناعي الذي: "يتخذ القرارات بنشاط وينفذ سيرورة العمل المعقدة".
إن التأثير عميق بشكل خاص في الصناعات التي تعتمد على العملاء بشكل مكثف مثل خدمات السيارات، حيث تتراوح الاستفسارات من طلبات الصيانة الروتينية إلى المساعدة العاجلة على الطريق. تستخدم شركات مثل "بترومين"، الشركة الرائدة في قطاع حلول التنقل في المملكة العربية السعودية، الذكاء الاصطناعي الوكيل للحصول على ميزة تنافسية.
خدمة العملاء التقليدية في نهايتها؟
مع تطلع الشركات إلى التوسع إلى ما هو أبعد من خدمة العملاء الأساسية، يتحول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى شركاء شاملين. فبدلاً من مجرد الاستجابة لطلبات الخدمة، يتعلم هؤلاء الوكلاء المدعومون بالذكاء الاصطناعي كيفية إدارة رحلات العملاء بالكامل، والتعامل مع كل شيء بدءاً من تأهيل العملاء المحتملين وجدولة المواعيد إلى التشخيص في الوقت الفعلي وتنسيق الخدمة.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك تعاون "بترومين" مع "جوبشوب" لإطلاق "بترومينيت"!، أول وكيل خدمة عملاء للسيارات يعمل بالذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية. يوفّر "بترومينيت"!، الذي تم بناؤه على سحابة المحادثة "جوبشوب"، للعملاء المساعدة في الوقت الفعلي عبر واتساب، ويقدم دعماً فورياً يشبه الدعم البشري باللغتين العربية والإنجليزية. كانت الاستجابة فورية ومؤثرة - في شهره الأول، تفاعل ما يقرب من نصف مستخدمي واتساب في "بترومين" مع وكيل الذكاء الاصطناعي، مع تركيز العديد من الاستفسارات حول خدمة المركبات ونقاط الولاء.
وقال "حسين م. دجاني"، الرئيس التنفيذي للتسويق وخدمة العملاء في شركة "بترومين": "نحن في شركة "بترومين" نعيد تصور خدمة عملاء السيارات من خلال قوة وكلاء الذكاء الاصطناعي. ونحن فخورون بتقديم حل يعيد تعريف الراحة لعملائنا ويضع معياراً جديداً لدعم عملاء السيارات في المملكة العربية السعودية. وقد شهد وكيل الذكاء الاصطناعي تبنياً مبكراً قوياً، حيث استكشف ما يقرب من نصف مستخدمي واتساب في شركة "بترومين" ميزات الذكاء الاصطناعي في الشهر الأول فقط من إطلاقه. وجاءت غالبية الاستفسارات حول الخدمة السريعة للسيارات ونقاط الولاء".
لماذا يعدّ الذكاء الاصطناعي الوكيل مهماً للشركات
وبعيداً عن قطاع السيارات، تكمن جاذبية الذكاء الاصطناعي في قدرته على تعزيز الكفاءة ورضا العملاء. فالشركات التي تنشر هذه الوكلاء تعمل على خلق تجربة قابلة للتطوير ومخصصة تعكس التفاعل البشري. ويتجلى هذا بشكل خاص في الأسواق المتعددة اللغات مثل المملكة العربية السعودية، حيث يشكل الحفاظ على الفروق اللغوية والثقافية عاملاً حاسماً في تبني الذكاء الاصطناعي.
يعتقد "بيرود" أن هذه القدرة على التكيّف هي المحرك الرئيسي للتبني. ويشير إلى أن التحدي لا يقتصر على ترجمة الاستجابات - بل إنه يتلخص في ضمان احتفاظ الذكاء الاصطناعي بالدقة الفنية وتدفق المحادثة عبر اللغات. وقد عالجت "جوبشوب" هذه المشكلة من خلال الاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة المتقدمة، وضبطها بدقة لتتوافق مع المصطلحات الخاصة بالصناعة لضمان الدقة السياقية سواء كان العميل يسأل عن الصيانة الروتينية أو تشخيصات السيارات الكهربائية. وقال "بيرود": "إن وكلاء الذكاء الاصطناعي يقودون تحولاً جذرياً في التعامل مع العملاء عبر الصناعات. فهم يقدمون تجربة ممتعة، ومتعاطفة، وفورية، ودقيقة، ومخصصة للمستهلكين. ونحن متحمسون للشراكة مع شركة رائدة مثل "بترومين" لإعادة تعريف خدمة عملاء السيارات".
مستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيل
في حين تعمل "بترومينيت"! بالفعل على تحسين تجربة العملاء، إلا أن إمكاناتها الكاملة لم تتحقق بعد. تخطط "بترومين" لتوسيع وظائف وكيل الذكاء الاصطناعي من خلال شراكات إضافية، ممّا يمهد الطريق لنظام بيئي أكثر تكاملاً للتنقل. ما هي الرؤية طويلة المدى؟ الذكاء الاصطناعي الذي لا يساعد العملاء فحسب، بل يتوقع احتياجاتهم - سواء كان ذلك إدارة جداول صيانة المركبات، أو التعامل مع تجديدات التأمين، أو حتى تنسيق عمليات تسليم الوقود في الوقت الفعلي.
ومع استمرار التقدم السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن ينمو دور الذكاء الاصطناعي الوكيل عبر الصناعات. ومن المتوقع أن يصبح هؤلاء الوكلاء أصولاً استراتيجية مهمة تعمل على تحسين سير العمل في جميع أنحاء العالم.
لقد حققت تقنية الذكاء الاصطناعي من شركة "جوبشوب" تقدماً كبيراً على مستوى العالم. ففي البرازيل، قامت إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الأزياء بنشر وكلاء ذكاء اصطناعي يتحدثون اللغة البرتغالية لتقديم توصيات بشأن المنتجات. وفي إندونيسيا والمكسيك والهند، تقدم وكالات الذكاء الاصطناعي من شركة "جوبشوب" خدماتها للعملاء بالبهاسا، والإسبانية، والهندية على التوالي. ومن المتوقع أن تشهد السنوات القليلة المقبلة نمواً أكبر لقدراتها.
ويشير اعتماد "بترومين" للذكاء الاصطناعي إلى اتجاه أوسع: سيتم تحديد مستقبل التعامل مع العملاء من خلال الذكاء الاصطناعي الذكي والمستقل والمتأصل بعمق في النظام البيئي للأعمال. سيعيد الذكاء الاصطناعي تعريف ما هو ممكن في التعامل مع العملاء والذكاء التشغيلي.