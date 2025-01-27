الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف خدمة العملاء في صناعة السيارات

يعتقد "بيرود" أن هذه القدرة على التكيّف هي المحرك الرئيسي للتبني. ويشير إلى أن التحدي لا يقتصر على ترجمة الاستجابات - بل إنه يتلخص في ضمان احتفاظ الذكاء الاصطناعي بالدقة الفنية وتدفق المحادثة عبر اللغات. وقد عالجت "جوبشوب" هذه المشكلة من خلال الاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة المتقدمة، وضبطها بدقة لتتوافق مع المصطلحات الخاصة بالصناعة لضمان الدقة السياقية سواء كان العميل يسأل عن الصيانة الروتينية أو تشخيصات السيارات الكهربائية. وقال "بيرود": "إن وكلاء الذكاء الاصطناعي يقودون تحولاً جذرياً في التعامل مع العملاء عبر الصناعات. فهم يقدمون تجربة ممتعة، ومتعاطفة، وفورية، ودقيقة، ومخصصة للمستهلكين. ونحن متحمسون للشراكة مع شركة رائدة مثل "بترومين" لإعادة تعريف خدمة عملاء السيارات".