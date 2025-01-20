الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل صناعة السيارات في الإمارات
في سوق السيارات المزدحم في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحدث الذكاء الاصطناعي تغييرات جذرية في الصناعة على المستويين المحلي والعالمي.
قال "أندرو كابريت"، كبير مسؤولي المنتجات في شركة سيز Seez: "من تحسين العمليات التشغيلية إلى تعزيز تفاعلات العملاء، يعمل الذكاء الاصطناعي على تمكين الشركات من البقاء في المقدمة من خلال تقديم تجارب أكثر تخصيصاً تعتمد على البيانات. على سبيل المثال، تزود شركة سيز الوكالات بأدوات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين العمليات الرئيسية مثل إدارة المخزون وتوليد العملاء وأتمتة المهام. وهذا يتيح اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة". وأضاف: "تكمن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي في قدرته على إنشاء رحلة شراء سيارة أكثر كفاءة وأكثر تركيزاً على العملاء، وهو بالضبط ما تحتاجه الشركات في الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على قدرتها التنافسية".
ومن وجهة نظر المستهلك، يجلب الذكاء الاصطناعي مجموعة كبيرة من الفوائد الملموسة التي تعزز التجربة الشاملة. وقال كابريت: "من خلال الذكاء الاصطناعي، يتلقى المستهلكون توصيات مخصصة بناءً على تفضيلاتهم وسلوكياتهم، مما يجعل عملية التسوق أكثر كفاءة. وبدلاً من تصفح مئات القوائم، يحصلون على اقتراحات تناسب احتياجاتهم، سواء كانت العلامة التجارية والطراز أو النطاق السعري أو أفضل خيارات التمويل. كما تعد الشفافية من الفوائد الرئيسية، حيث يوفر الذكاء الاصطناعي بيانات في الوقت الفعلي مثل مقارنات الأسعار واتجاهات السوق، مما يمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة".
وفي الإمارات العربية المتحدة، يتم تبني الذكاء الاصطناعي بسرعة، مدفوعاً بتركيز الدولة القوي على التحول الرقمي والثقة المتزايدة في التقنيات الجديدة. ويؤكد إنشاء وزارة الذكاء الاصطناعي على جدية الذكاء الاصطناعي في المنطقة، ويتسرب هذا التركيز إلى صناعات مثل السيارات. أصبح الناس أكثر راحة مع الذكاء الاصطناعي، سواء كان ذلك روبوتات الدردشة للأعمال أو المنصات الذكية للمهام اليومية. وقال كابريت: "في مجال السيارات، أبدت الوكالات الموجودة في الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بـسيزار Seezar، روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من "سيز". وهم يدركون إمكاناته لتحسين خدمة العملاء من خلال الدعم الدائم والتوصيات الشخصية ومقارنات السيارات عبر الدردشة. تدرك الوكالات أن تبني الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بالحفاظ على القدرة التنافسية؛ بل يتعلق بتلبية توقعات المستهلكين المتزايدة. أولئك الذين لا يتبنون الآن يخاطرون بالتخلف عن الركب، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي "مجرد أداة لطيفة" ولكنه أصبح أداة أساسية".
وبالنظر إلى المستقبل، يثق كابريت في أن الذكاء الاصطناعي سيظل اتجاهاً متنامياً، ليس فقط في صناعة السيارات ولكن في مختلف الصناعات. وقال كابريت: "في "سيز"، يتم بالفعل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الترميز والتسويق والتصميم والعصف الذهني والمبيعات والعديد من المجالات الأخرى. ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في التطور، فإن الحلول التي يقدمها ستتحسن بمرور الوقت. وسوف تدمج المزيد من الشركات الذكاء الاصطناعي في عملياتها، وسيستمر المستهلكون في توقع ذلك كجزء من تجاربهم اليومية".
ورغم عدم توافر النسب الدقيقة لمشتري السيارات الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة، فمن الواضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً لا يتجزأ من تجربة شراء السيارات. ويتجه المزيد من المستهلكين إلى أدوات الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي ChatGPT للحصول على إجابات سريعة، وتبسيط عملية اتخاذ القرار وجعلها أكثر كفاءة. وتواكب صناعة السيارات في الإمارات العربية المتحدة هذا التحول. وقال كابريت: "مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي وتحسينه، من المتوقع أن يرتفع معدل التبني، مع إدراك الوكالات بشكل متزايد لقدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين تجربة العملاء وأداء الأعمال".