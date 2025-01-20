الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل صناعة السيارات في الإمارات

وفي الإمارات العربية المتحدة، يتم تبني الذكاء الاصطناعي بسرعة، مدفوعاً بتركيز الدولة القوي على التحول الرقمي والثقة المتزايدة في التقنيات الجديدة. ويؤكد إنشاء وزارة الذكاء الاصطناعي على جدية الذكاء الاصطناعي في المنطقة، ويتسرب هذا التركيز إلى صناعات مثل السيارات. أصبح الناس أكثر راحة مع الذكاء الاصطناعي، سواء كان ذلك روبوتات الدردشة للأعمال أو المنصات الذكية للمهام اليومية. وقال كابريت: "في مجال السيارات، أبدت الوكالات الموجودة في الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بـسيزار Seezar، روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من "سيز". وهم يدركون إمكاناته لتحسين خدمة العملاء من خلال الدعم الدائم والتوصيات الشخصية ومقارنات السيارات عبر الدردشة. تدرك الوكالات أن تبني الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بالحفاظ على القدرة التنافسية؛ بل يتعلق بتلبية توقعات المستهلكين المتزايدة. أولئك الذين لا يتبنون الآن يخاطرون بالتخلف عن الركب، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي "مجرد أداة لطيفة" ولكنه أصبح أداة أساسية".