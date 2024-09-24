الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل المحاسبة بتعزيز الكفاءة
شهد النظام البيئي التجاري الرقمي التنافسي تحولاً ملحوظاً مع دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات المالية والمحاسبية. في عصر تسوده السرعة، تستفيد شركات المحاسبة الكبرى من إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءتها. من الضروري أن تتجه الشركات ذات الرؤية المستقبلية نحو الاستعانة بشركات رائدة في هذا المجال، حيث تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات المحاسبة. هذا التحول نحو التمويل الفوري ليس مجرد تقدم تكنولوجي، بل هو خطوة استراتيجية تمكّن الشركات من الحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق مزدحمة ومتغيرة."
الانتقال من العمليات المالية الروتينية إلى العمليات في الوقت الفعلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي
"لقد أثبتت أتمتة أنظمة المحاسبة باستخدام الذكاء الاصطناعي أنها تحدث تغييراً جذرياً في هذه الصناعة. فالذكاء الاصطناعي يمكنه أتمتة المهام المالية الروتينية، مما يتيح للشركات الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي ويسهل اتخاذ القرارات بسرعة وبدقة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، يعيد الذكاء الاصطناعي تعريف مفهوم المالية من خلال تعزيز السرعة والدقة وقابلية التوسع، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات المالية."
المزايا الاستراتيجية للمالية في الوقت الفعلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي
"التحليل الفوري للبيانات: تُعتبر قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة وتحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي واحدة من أبرز ميزاته. بفضل هذه القدرة، يمكن للشركات مراقبة تدفقاتها النقدية، وتتبع النفقات، والتنبؤ بالأداء المالي على الفور. تُعد الرؤى المستمدة من التحليل الفوري، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية في السوق."
"التقارير المالية في الوقت الفعلي: تمكّن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من إنشاء تقارير مالية محدثة فوراً، مما يوفر رؤى فورية حول الصحة المالية للشركة. يُعتبر هذا تحولاً كبيراً مقارنة بالنماذج التقليدية للاستعانة بمصادر خارجية، حيث كانت التقارير المالية غالباً ما تتأخر. بفضل التقارير الفورية، يمكن للشركات اتخاذ قرارات حاسمة بناءً على أحدث البيانات المتاحة، مما يعزز قدرتها على البقاء نشطة والاستجابة بفعالية للتغيرات في السوق."
تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي في باور بي اي (أو) تابليو على تجميع البيانات المالية وتحليلها تلقائياً، وإنشاء لوحات معلومات وتقارير في الوقت الفعلي. يساعد هذا المحاسبين على مراقبة الأداء المالي أثناء فترات الذروة. كما يوفر للعملاء في الإدارة رؤى محدثة.
"الكشف عن الاحتيال في تقارير السفر والنفقات: تُعتبر إحدى الحالات البارزة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المحاسبة هي تدقيق تقارير السفر والنفقات. بفضل الأنظمة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبح من السهل اكتشاف الاحتيال المحتمل والتناقضات التي تتجاوز حدود السياسات المعتمدة. هذا التحسين يعني توفير مبالغ كبيرة من المال لشركات المحاسبة، مما يعزز الكفاءة ويقلل من المخاطر المالية."
"يعمل الذكاء الاصطناعي على تقييم البيانات المتعلقة بالاستهلاك ومتوسط الأسعار في المطاعم، حيث يكتشف التناقضات والشذوذات التي قد تظهر في تقارير النفقات ضمن نظام السفر والطعام. تساهم هذه العملية الذكية في تقليل الاعتماد على عمليات المراجعة اليدوية بشكل كبير، مما يُعزز كفاءة العمليات المالية. كما تُمكّن شركات المحاسبة من معالجة المشكلات المحتملة بسرعة وفعالية."
كيف تستخدم شركات المحاسبة الذكاء الاصطناعي لأتمتة الوظائف وتعزيز الإنتاجية؟
"بالإضافة إلى تحويل العمليات المالية الداخلية، يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الطريقة التي تعمل بها شركات المحاسبة. لقد كان مقدمو خدمات المحاسبة الخارجية الناجحون استباقيين في تبني الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مما مكنهم من أتمتة الوظائف الرئيسية لتعزيز الإنتاجية والكفاءة. التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي قادرة على التعامل مع مهام مثل إعداد الضرائب، والمحاسبة، والتدقيق المالي بدقة وسرعة ملحوظتين، مما يقلل بشكل كبير من عبء العمل على المحاسبين البشريين ويقلل من هامش الخطأ."
"أتمتة مهام المحاسبة الروتينية: أصبحت خوارزميات الذكاء الاصطناعي قادرة الآن على إدارة المهام الروتينية مثل إدخال البيانات، ومعالجة الفواتير، وتتبع النفقات. نتيجة لذلك، يتمكن المحاسبون من توفير ساعات عملهم القيمة والتركيز على أنشطة أكثر استراتيجية، مثل تقديم المشورة للعملاء بشأن التخطيط المالي واستراتيجيات نمو الأعمال."
تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ايكسبنسي فاي بمسح الإيصالات تلقائياً وتصنيف النفقات وإنشاء التقارير. يمكن للموظفين التقاط صور للإيصالات. يستخرج الذكاء الاصطناعي البيانات ذات الصلة (على سبيل المثال، التاريخ والمبلغ والتاجر) لمطالبات النفقات، مما يبسط العملية.
"التدقيق المالي المعزز: تتمتع الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بقدرة تحليل مجموعات البيانات الضخمة لتحديد التناقضات، وحالات الاحتيال، وقضايا الاختلاس. بفضل سرعتها الفائقة مقارنة بالطرق التقليدية، تعزز هذه الأدوات دقة التدقيق وتسريع العمليات. ونتيجة لذلك، يمكن لشركات المحاسبة تقديم نتائج أكثر دقة وموثوقية لعملائها."
"الحلول القابلة للتطوير: مع نمو شركات المحاسبة، تصبح القدرة على توسيع نطاق العمليات دون زيادة التكاليف بشكل متناسب أمراً بالغ الأهمية. يوفر الذكاء الاصطناعي حلولاً قابلة للتطوير يمكنها التعامل مع حجم متزايد من المعاملات والعملاء دون ارتفاع مماثل في النفقات العامة. تكتشف الشركات التي تسعى لتوسيع قاعدة عملائها أن هذه القدرة على التوسع ضرورية للحفاظ على مستويات عالية من الجودة في خدماتها."
"يتطلع أصحاب الأعمال ورؤساء المحاسبة في المؤسسات حول العالم إلى الشراكة مع شركات المحاسبة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن لمقدمي الخدمات الخارجيين هؤلاء تعزيز كفاءة المحاسبة بشكل كبير. وقد وضعت شركات المحاسبة الرائدة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل معايير جديدة في الصناعة. يمكن أن يسهم التعاون مع أحد هؤلاء المزودين في تحقيق فوائد الأتمتة وتقديم خدمات أكثر دقة."
"الرد على استفسارات البائعين والعملاء: يمكن تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي للتعامل مع استفسارات البائعين والعملاء بشكل أكثر فعالية. من خلال استخدام برامج الدردشة الآلية المتطورة، تستطيع شركات المحاسبة تقديم استجابات سريعة وفعّالة لهذه الاستفسارات. وبفضل تقنيات معالجة اللغة الطبيعية وقدرتها على تحليل كميات هائلة من البيانات، تتمكن الأنظمة الذكية من توليد ردود مبتكرة وأصلية تلبي احتياجات العملاء بشكل دقيق."
"يجب تدريب الذكاء الاصطناعي على الإجابة عن الأسئلة البسيطة، مع ربط العملاء بالموردين في نظام تخطيط موارد المؤسسات. ومع ذلك، من الضروري تعيين خبراء بشريين للتعامل مع الاستفسارات الأكثر تعقيداً. يسهم هذا النهج الاستراتيجي في تبسيط عملية الاتصال بشكل كبير، مما يجعلها أكثر سرعة واستجابة."
بيوش بهانداري هو الشريك الإداري في مجموعة آي إم سي