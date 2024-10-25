الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الشركات الإماراتية ويرسم مستقبلها

في حوار خاص، يناقش رائد الأعمال "ياتين ك. ثاكور"، مؤسس شركة "آيجاراث"، تأثير الذكاء الاصطناعي على الشركات.

ففي خضم التحولات الاقتصادية الراهنة، تُعيد البيانات تشكيل آليات عمل الشركات، بدءاً من فهم السلوك البشري وأنماط الاستخدام، وصولاً إلى تخصيص التصميمات، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على إحداث تغيير شامل. ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مقدمتها دبي، تُرسّخ دائماً ريادتها في تبني هذه التقنيات الحديثة، حيث أسست الحكومة مركزاً متخصصاً للذكاء الاصطناعي تحت مظلة مؤسسة دبي للمستقبل، وأطلق حرم دبي للذكاء الاصطناعي في قلب مركز دبي المالي العالمي. ولا تقتصر هذه المبادرات على استقطاب الابتكارات فحسب، بل تدعمها أيضاً من خلال تسهيل وصول المُبادرين إلى أحدث التقنيات. وفي هذا الإطار، يستعرض رائد الأعمال "ياتين ك. ثاكور"، مؤسس شركة "آيجاراث" (Asiarath)، البصمة الواضحة للذكاء الاصطناعي على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويناقش مستقبل هذه التقنية الثورية.