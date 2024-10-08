الذكاء الاصطناعي والشفافية: الطريق نحو بناء الثقة

في عالم الأعمال، كما في الحياة، فإن الثقة هي التي تربط كل شيء ــ الاستثمار، والصفقات، والتوظيف. ويتعين على العملاء أن يثقوا في مقدمي خدمات الحوسبة السحابية، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف يشككون في كل قرار تكنولوجي يتخذونه. ويتعين على المدير أن يثق في الموظف، لأنه إذا لم يفعل ذلك، فسوف يضطر إلى إدارة كل مهمة على حدة، ولن يكون لديه وقت للتفكير الاستراتيجي. وفي هذين المثالين، نرى نتائج الثقة بوضوح. ففي المثال الأول، يجرؤ عميل الحوسبة السحابية على الابتكار؛ وفي المثال الثاني، يفعل المدير الشيء نفسه. لقد تم تغطية الأساسيات، لذا فلا داعي للقلق.