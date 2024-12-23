الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لإيرادات شركاء تكنولوجيا المعلومات في الإمارات

وتسلط الدراسة الضوء على أن 43% من الشركاء في الإمارات العربية المتحدة يعتقدون أن الطلب على الاستثمارات التكنولوجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي سينمو بنسبة تزيد عن 75% في السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة. وسلط الشركاء الذين شملهم الاستطلاع الضوء على البنية التحتية (26%) والأمن السيبراني (26%) وإدارة الاستدامة (11%) باعتبارها المحركات الثلاثة الأولى لطلب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة. ومع ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي، يتوقع الشركاء في الإمارات العربية المتحدة أيضًا تحولًا كبيرًا في مزيج إيراداتهم. وفي الأمد القريب، يتوقع 37% أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 26-50% من إيراداتهم بعد عام من الآن، بينما من المتوقع أن تصبح هذه المساهمة أعلى على المدى الطويل.