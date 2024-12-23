الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لإيرادات شركاء تكنولوجيا المعلومات في الإمارات
أظهر استطلاع أن أكثر من ربع (26%) شركاء تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتقدون أن 76-100% من إيراداتهم ستأتي من تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة.
وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Cisco Global AI partners، بعنوان "سد فجوة جاهزية العملاء للذكاء الاصطناعي - الفرص المتاحة للشركاء"، يتوقع شركاء تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم موجة تحويلية من الطلب على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتي ستدفع غالبية إيراداتهم على مدى السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة.
وتسلط الدراسة الضوء على أن 43% من الشركاء في الإمارات العربية المتحدة يعتقدون أن الطلب على الاستثمارات التكنولوجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي سينمو بنسبة تزيد عن 75% في السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة. وسلط الشركاء الذين شملهم الاستطلاع الضوء على البنية التحتية (26%) والأمن السيبراني (26%) وإدارة الاستدامة (11%) باعتبارها المحركات الثلاثة الأولى لطلب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة. ومع ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي، يتوقع الشركاء في الإمارات العربية المتحدة أيضًا تحولًا كبيرًا في مزيج إيراداتهم. وفي الأمد القريب، يتوقع 37% أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 26-50% من إيراداتهم بعد عام من الآن، بينما من المتوقع أن تصبح هذه المساهمة أعلى على المدى الطويل.
وقال أسامة الديب، المدير الإقليمي للمنظمة الشريكة في الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سيسكو: "نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي أصبح حجر الزاوية في تحول الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الأوسع، فمن الضروري أن يكون شركاؤنا مجهزين بالمهارات والأدوات اللازمة لقيادة هذا التحول". "تكشف نتائج الدراسة عن فرص كبيرة للشركاء لدفع تبني الذكاء الاصطناعي ودعم الشركات في تسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي. من خلال الاستثمار في الجاهزية والابتكار، تستعد سيسكو وشركاؤنا لتقديم حلول مؤثرة تتماشى مع طموحات المنطقة والتقدم التكنولوجي".
وتقيم الدراسة، وهي دراسة استقصائية مزدوجة التعمية لأكثر من 1500 شريك في مجال تكنولوجيا المعلومات عبر 29 سوقًا، قدرات الشركاء في عصر الذكاء الاصطناعي. وتتوافق هذه النتائج مع مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي من سيسكو، الذي وجد أن الشركات على مستوى العالم تفتقر إلى الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي، مما يكشف عن فجوات في البنية التحتية وإدارة البيانات والحوكمة والمواهب. وبناءً على الرؤى المستمدة من المؤشر، تعزز دراسة شركاء الذكاء الاصطناعي العالميين من سيسكو الدور الحاسم الذي يلعبه الشركاء في مساعدة العملاء على تحقيق الجاهزية للذكاء الاصطناعي.
وتشير النتائج إلى ثقة قوية بين الشركاء في معرفتهم وفهمهم لمختلف الجوانب المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وركز التقييم على العديد من الحلول والقدرات المحددة لنشر الذكاء الاصطناعي عبر الركائز الأربع للبنية الأساسية والبيانات والحوكمة والمواهب.
وتشمل هذه القدرات:
• بناء البنية التحتية القابلة للتطوير والتكيف والمستعدة للذكاء الاصطناعي؛
• ضمان توفر موارد وحدة معالجة الرسوميات الكافية للمشاريع الجارية؛
• تقييم والحفاظ على زمن الوصول والإنتاجية لمراكز البيانات؛
• فهم مجموعات البيانات وسيادة البيانات وقوانين الخصوصية في مختلف المناطق/البلدان.
وبينما يُظهر الشركاء ثقة قوية في معرفتهم وفهمهم لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنهم يفهمون أيضًا التحديات التي يتعين عليهم معالجتها لتعظيم الفرص المستقبلية. وأكبر هذه التحديات هي قلة الخبرة في نشر التقنيات الجديدة (69 في المائة)، ونقص المعرفة بالأنظمة والعمليات (51 في المائة)، ونقص التقنيات المتاحة (46 في المائة). ولمعالجة هذه التحديات، يستثمر الشركاء بالفعل بكثافة في رفع مهارات الموظفين الحاليين في الكفاءات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث يقوم ما يقرب من 74 في المائة منهم إما بإجراء تدريبات داخلية أو دعوة بائعين خارجيين لتقديم تدريب متخصص.