الذكاء الاصطناعي: أداة حاسمة في مواجهة التحديات العالمية

تمثل موجات الحر تحدياً كبيراً وهي غالباً لا تحظى بالاهتمام الكافي، على الرغم من آثارها المدمرة. وجدت دراسة أنه من عام 2000 إلى عام 2019، حدثت ما يقرب من نصف مليون حالة وفاة مرتبطة بالحرارة كل عام. واستجابة لهذا التهديد المتزايد، كان مختبر الذكاء الاصطناعي من أجل الخير يستفيد من الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية لمعالجة الأمر. على سبيل المثال، بالتعاون مع "سيدز" (SEEDS) في الهند، استخدمنا بيانات الأقمار الصناعية عالية الدقة لتحليل المواد المستخدمة في بناء المنازل، مع التركيز بشكل خاص على أسطح المباني. من خلال تحديد الهياكل الأكثر عرضة لارتفاع درجة الحرارة، يمكننا التنبؤ بشكل أفضل بالأسر التي ستكون أكثر عرضة للخطر أثناء موجات الحر. يمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتوجيه التدخلات المستهدفة، مثل توفير موارد التبريد أو تقديم المشورة بشأن مواد البناء المقاومة للحرارة، مما يساعد في النهاية على تقليل المخاطر الصحية التي تطوي عليها درجات الحرارة العالية جداً.