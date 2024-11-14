الحوسبة الكمومية تعزز مكانة الإمارات التكنولوجية عالمياً

من تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي إلى تطوير حلول الأمن السيبراني المتقدمة، تمتلك الحوسبة الكمومية القدرة على دفع عجلة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من جوانب متعددة. ويُعدّ الاستثمار في هذه التقنية أمراً بالغ الأهمية للبقاء في طليعة الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات الأمنية المحتملة التي تواجه البلوك تشين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لقدرة الحوسبة الكمومية على إجراء تحليلات سريعة واسعة النطاق أن تُحسّن العرض والطلب، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة. وأضاف "كومار": "يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تُرسّخ مكانتها كرائدة في مجال التكنولوجيا الكمومية من خلال الاستثمار في البحث العلمي، وتعزيز نظام بيئي قوي جاذب للمواهب، والتعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية الرائدة."